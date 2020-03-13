Базовая комплектация Skoda Karoq: старт продаж и российские цены

Российские продажи компактного кроссовера Skoda уже стартовали, но на первом этапе были доступны для заказа лишь средняя и топовая комплектации. Сейчас объявлена цена вседорожника в базовой версии Active.

Силовой агрегат этого варианта "Карока" остался тем же самым: 150-сильный турбомотор объемом 1,4 л, который предлагается в сочетании с 8-ступенчатым автоматом и передним приводом. А вот цена комплектации Active оказалась заметно ниже, чем стоимость вседорожника в следующем исполнении Ambition: за начальный уровень просят 1 387 000 рублей (Ambition - 1 499 000 рублей).

При этом самая доступная на сегодня комплектация оказалась отнюдь не бедной. В нее входят, к примеру, четыре подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних кресел и боковых зеркал, медиасистема Swing с 8 динамиками, мультируль с кожаной отделкой, центральный замок и ассистент подъема в гору.

Более того, на старте продаж "Кароку" в комплектации Active будет доступен и бесплатный пакет опций First Edition, уже анонсированный для более дорогих версий. В него включены, к примеру, двухзонный климат-контроль, задние парктроники, датчики дождя и света, поясничные подпоры в передних креслах и противотуманные фары. Стоит отметить, что состав бесплатного пакета отличается в зависимости от того, к какой именно комплектации вседорожника он применяется.

Опционально на уровне Active предложат круиз-контроль, ассистент контроля дистанции до впередиидущего автомобиля, а также мультимедийную систему с функцией SmartLink для интеграции смартфонов и восемь цветов кузова на выбор.