Еженедельная программа Вести.net от 14 марта 2020 года

Гибкая электроника родом из Троицка, агрегаторы такси против коронавируса, почему соцсеть "Аура" ушла из "Яндекса" и какое отношение Пабло Эскобар имеет к производству смартфонов: главные события техномира за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

- "Яндекс" стал первой российской компанией, предложившей своим сотрудникам недельку поработать из дома, а в офисе появляться только совсем уж по необходимости. Впрочем, это не самая болезненная перспектива из тех, что вырисовываются.

- На этой неделе в Троицке открылся Российский центр гибкой электроники - то есть электроники на пластиковой подложке. Иными словами, это и самая модная сегодня тема складных устройств с гнущимися экранами.

- Продолжим мы эту тему дикой историей красочной и абсолютно нелогичной аферы - гибким телефоном Пабло Эскобара.

- Еще более странная афера была раскрыта на этой неделе на краудфандинговой платформе Kickstarter. Речь тоже о несуществующих товарах, но на этот раз из удивительной области - шахматной.

- Наконец, о судьбе еще одной попытки яндекса построить социальную сеть - "Ауру". Поскольку у поисковиков, компаний с супертехнологичной ментальностью, соцпроекты обычно не получаются, "Аура" изначально была таким тихим, стелс-стартапом внутри компании. А на прошлой неделе и вовсе ее покинула.