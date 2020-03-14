Live
14 марта 202010:43

Еженедельная программа Вести.net от 14 марта 2020 года

Гибкая электроника родом из Троицка, агрегаторы такси против коронавируса, почему соцсеть "Аура" ушла из "Яндекса" и какое отношение Пабло Эскобар имеет к производству смартфонов: главные события техномира за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

- "Яндекс" стал первой российской компанией, предложившей своим сотрудникам недельку поработать из дома, а в офисе появляться только совсем уж по необходимости. Впрочем, это не самая болезненная перспектива из тех, что вырисовываются.

- На этой неделе в Троицке открылся Российский центр гибкой электроники - то есть электроники на пластиковой подложке. Иными словами, это и самая модная сегодня тема складных устройств с гнущимися экранами.

- Продолжим мы эту тему дикой историей красочной и абсолютно нелогичной аферы - гибким телефоном Пабло Эскобара.

- Еще более странная афера была раскрыта на этой неделе на краудфандинговой платформе Kickstarter. Речь тоже о несуществующих товарах, но на этот раз из удивительной области - шахматной.

- Наконец, о судьбе еще одной попытки яндекса построить социальную сеть - "Ауру". Поскольку у поисковиков, компаний с супертехнологичной ментальностью, соцпроекты обычно не получаются, "Аура" изначально была таким тихим, стелс-стартапом внутри компании. А на прошлой неделе и вовсе ее покинула.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

10:21

Совет Федерации утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

10:03

Свободное посещение школ и семейный карантин: новые меры против коронавируса в Москве

08:25

Крупное ДТП в Турции: 40 пострадавших

08:11

Распространение коронавируса: последние данные

05:10

В Находке из-за разлива мазуте введен режим ЧС

04:21

Коронавирус в США: зараженных уже более 2 тысяч

02:32

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Совет Федерации утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

Совет Федерации утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

39 минут назад
Свободное посещение школ и семейный карантин: новые меры против коронавируса в Москве

Свободное посещение школ и семейный карантин: новые меры против коронавируса в Москве

56 минут назад
Шторм в Москве: 335 поваленных деревьев, семь пострадавших и один погибший

Шторм в Москве: 335 поваленных деревьев, семь пострадавших и один погибший

36 минут назад
Противовирусный карантин: как справляются с изоляцией жители разных стран?

Противовирусный карантин: как справляются с изоляцией жители разных стран?

3 часа назад

Трансляции

Заседание Совета Федерации
Все трансляции
Билл Гейтс покинул руководство Microsoft

Билл Гейтс покинул руководство Microsoft

8 часов назад
Распространение коронавируса: последние данные

Распространение коронавируса: последние данные

2 часа назад
Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации

Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации

12 часов назад
Мыть руки и протирать гаджеты: в Москве принимают меры против вируса

Мыть руки и протирать гаджеты: в Москве принимают меры против вируса

13 часов назад
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Фуркад объявил о завершении карьеры

12 часов назад
Погоня за частицей Бога: новосибирские физики модернизируют швейцарский коллайдер

Погоня за частицей Бога: новосибирские физики модернизируют швейцарский коллайдер

13 часов назад
Как вернуть деньги за билеты и путевки в связи с ограничениями из-за коронавируса

Как вернуть деньги за билеты и путевки в связи с ограничениями из-за коронавируса

7 часов назад
США обвинили россиянина в крупном мошенничестве

США обвинили россиянина в крупном мошенничестве

10 часов назад
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по "Евровидению"

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по "Евровидению"

15 часов назад
Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

18 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

19 часов назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

11.03.2020 19:28
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Крупное ДТП в Турции: 40 пострадавших

Крупное ДТП в Турции: 40 пострадавших

2 часа назад
У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

4 часа назад
Расследование Эдуарда Петрова. Портрет семейной драмы

Расследование Эдуарда Петрова. Портрет семейной драмы

4 часа назад
1 170
Роналдиньо пятью голами помог заключенным выиграть копченую свинью

Роналдиньо пятью голами помог заключенным выиграть копченую свинью

6 часов назад
Кипр частично закрывает въезд для иностранцев

Кипр частично закрывает въезд для иностранцев

9 часов назад
Сотрудники штаб-квартиры ООН переходят на удаленный режим работы

Сотрудники штаб-квартиры ООН переходят на удаленный режим работы

9 часов назад
Школы при посольствах в Москве уходят на внеплановые каникулы

Школы при посольствах в Москве уходят на внеплановые каникулы

11 часов назад
"Динамо" обыграло "Ахмат" в стартовом матче 22 тура чемпионата России

"Динамо" обыграло "Ахмат" в стартовом матче 22 тура чемпионата России

13 часов назад
Старый Свет готовится к потерям: осложнения после коронавируса могут быть страшнее болезни

Старый Свет готовится к потерям: осложнения после коронавируса могут быть страшнее болезни

14 часов назад
Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

14 часов назад
На модернизацию инфраструктуры малых городов РФ выделят 1,5 миллиарда

На модернизацию инфраструктуры малых городов РФ выделят 1,5 миллиарда

14 часов назад
Летнюю конференцию Apple проведут в онлайне из-за коронавируса

Летнюю конференцию Apple проведут в онлайне из-за коронавируса

14 часов назад
Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

15 часов назад
COVID-19 у бразильского президента все же нет

COVID-19 у бразильского президента все же нет

15 часов назад
АвтоВАЗ готовит обновленный внедорожник Lada Niva

АвтоВАЗ готовит обновленный внедорожник Lada Niva

15 часов назад
Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

15 часов назад
Итальянцы сделали из русской "Буханки" классный автокемпер Matrioshka

Итальянцы сделали из русской "Буханки" классный автокемпер Matrioshka

16 часов назад
Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

17 часов назад
В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

17 часов назад
"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

17 часов назад
Россия в апреле может восстановить добычу в полном объеме

Россия в апреле может восстановить добычу в полном объеме

17 часов назад
Очень крутой купе-внедорожник Range Rover: его все-таки начнут выпускать

Очень крутой купе-внедорожник Range Rover: его все-таки начнут выпускать

18 часов назад
Биологи нашли системы обмена веществ, которые старше первых клеток

Биологи нашли системы обмена веществ, которые старше первых клеток

19 часов назад
Lifan - жив: в Россию возобновят поставки бюджетных "китайцев"

Lifan - жив: в Россию возобновят поставки бюджетных "китайцев"

19 часов назад
Может ли загрязнённый воздух способствовать набору веса?

Может ли загрязнённый воздух способствовать набору веса?

19 часов назад
Нетрадиционный рокер: Владимир Шахрин рассказал о любви и "Чайфе"

Нетрадиционный рокер: Владимир Шахрин рассказал о любви и "Чайфе"

20 часов назад
Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

20 часов назад
Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

21 час назад
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

22 часа назад
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

23 часа назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку