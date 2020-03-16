Дорогая дорога домой: россияне берут кредиты, чтобы вернуться из Марокко

В Марокко дипломаты составляют списки туристов, которые хотят вернуться домой. Страна внезапно закрыла границы и объявила о создании фонда по борьбе с коронавирусом COVID-19. В российское посольство обратились уже десятки наших граждан.

- Дети, бабушки! Все ничего не знают, здесь торчат с утра. Кто-то со вчерашнего дня.

Не такого завершения отпуска ждали российские туристы. В аэропорту Марракеша вавилонское столпотворение.

- Огромные очереди из людей, рейсы которых отменены. Они не могут улететь. Представителей компаний нет на местах. Никакие новые рейсы не будут организовываться, скорее всего. Эти люди застряли здесь на неделю, а то и дольше.

"Информации никакой нет, сотрудников тоже, кассы закрыты, французы поют", — рассказывает турист Александр Щербинин.

Поющих французов сложно не заметить. Сначала они скандировали "Макрон, пришли самолет!", а потом затянули Марсельезу. В голосах – звуки отчаяния, настрой – революционный.

Рейсы из Марокко отменили внезапно. В один день Королевство решило оградить себя от заразы, которая накрыла всю планету — коронавируса.

"Нам пришло уведомление, что рейс отменен. Мы выяснили, что король Марокко издал указ об отмене сообщения с Европой", — сообщила туристка Екатерина Зверева.



"Закрыто не только воздушное сообщение, но также морское, и сухопутные переходы. Мы рассматриваем разные варианты, но не понимаем, что дальше делать", — признается Александр Щербинин.

Представителя авиакомпании не удалось найти даже в аэропорту. Туристы обратились за помощью в диппредставительство. "Дипломатические представительства тоже не были, вероятно, уведомлены о том, что будет закрыто авиасообщение. И что единственная возможность для нас уехать – это прямые рейсы из Касабланки в Москву, на которые невозможно взять билеты", — говорит Екатерина Зверева.

В российском посольстве в Марокко говорят, что получили обращения от 29 россиян. Там постарались организовать перевозку. "Дело еще осложняется тем, что это по большей части туристы неорганизованные, то есть не турфирма их сопровождает, а они сами выбирали города, гостиницы, перелеты. И сейчас, когда произошла отмена, они находятся в сложном положении, — отмечает Рамиль Шамсутдинов, зав.консульским отделом посольства РФ в Марокко. — Мы постоянно находимся на связи с рос. гражданами. Берем у них контактные данные, составляем списки и делаем все возможное, чтобы облегчить их возвращение домой".

"В разных уголках Марокко застряли русские туристы. Вероятнее, борт будет увеличен. Мы надеемся выцепить билеты. Прямо сейчас в аэропорту мы нашли русских девушек, они пытаются купить билеты. Вероятно, в Касабланке мы увидим еще русских туристов, которые пытаются попасть на этот рейс", — говорит туристка Анастасия Корнеевич.

Дорога на родину стала слишком дорогой. Туристы радуются, что удалось купить билеты до Москвы по 60-65 тысяч рублей. Остался бизнес-класс от 100 тысяч. Застрявшие в Марокко россияне собирают деньги по друзьям и влезают в кредиты.