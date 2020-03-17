Филиппины первыми в мире закрыли фондовый рынок из-за коронавируса

Филиппинская фондовая биржа во вторник закрылась на неопределенный срок, в то время как торги валютой и облигациями были приостановлены, пишет Reuters.

Это первый в мире случай закрытия рынка в ответ на пандемию коронавируса COVID-19.

Филиппинская фондовая биржа сообщила, что торги приостановлены до дальнейшего уведомления "для обеспечения безопасности сотрудников и трейдеров". Валютные торги возобновятся 18 марта.

Другие биржи могут последовать примеру Филиппин, предупреждают аналитики.

"Учитывая беспрецедентную скорость падения цен на акции, было высказано предположение, что биржи могут быть закрыты в ближайшее время, если ситуация не изменится", — говорится в аналитической записке Capital Economics.

Опасения по поводу пандемии коронавируса спровоцировали обвал на мировых рынка. Инвесторы продавали даже защитные активы, такие как золото, для покрытия убытков.