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Тема:

Коронавирус 20 минут назад

17 марта 202021:15 Анастасия Попова

Французов просят сменить привычки: Макрон ввел "военное положение" из-за коронавируса

Французов просят сменить привычки: Макрон ввел "военное положение" из-за коронавируса

Пекин разрешил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19. Ее разработали в Академии военно-медицинских исследований и уже успешно протестировали на животных. Эту новость подтвердили в ВОЗ, там же теперь уже официально рекомендовали не лечить симптомы коронавируса популярным в Европе ибупрофеном. Его онлайн-продажи законодательно запретили во Франции, которая, по словам Макрона, отныне "на военном положении". Обращение президента накануне посмотрела рекордная для Елисейского дворца телеаудитория — более 35 миллионов человек.

Утром за несколько часов до того, как вступает в силу запрет на передвижение, на улицах Парижа по-прежнему много людей. Одни штурмуют вокзалы, чтобы поскорее уехать из маленьких, тесных парижских квартир и пережидать карантин у родственников.

Другие на рассвете выстраиваются в очереди в продуктовые магазины, хотя власти заверили, что перебоев с поставками продовольствия не будет, да и сами ларьки вместе с аптеками остаются открытыми.

Запрет на работу не распространяется на булочные. Но очередь в булочную не соблюдает минимальное расстояние — метр между людьми.

Выходить из дома отныне можно будет только за продуктами, в больницу, но лишь в случае крайней необходимости, на работу, если нельзя трудиться удаленно, разрешены короткие прогулки поодиночке и неотложная помощь родным. При себе нужно иметь заполненную бумагу — имя, фамилия, год рождения, прописка.

"Я живу в этом районе. И никогда не видел Елисейские поля такими пустыми. Все бутики закрыты. Вообще в теплый солнечный день при такой погоде поля должны гудеть от толп народа. Я такого отродясь не видел", — ошарашен парижанин Иван Коскаж.

Кафе, музеи, бары, кинотеатры — все отныне закрыто. Рестораны закрыли двери, но могут доставлять еду. Спрос на услуги доставки еды вырос в разы.

"Мы все в гневе. Так не делается", — возмущен доставщик еды.

- Вам придется больше работать?

"Если никто не будет работать, то что будет с этой страной? У нас нет другой возможности для того, чтобы заработать", — отвечает курьер.

Отели стремительно пустеют, власти хотят предоставить их в распоряжение врачей для отдыха или дополнительных мест для приема больных.

"Мы хотели прогуляться по магазинам, — рассказывают две японки. – Но они все закрыты. Музеи тоже закрыли".

Госпитали едва справляются с наплывом потенциально больных коронавирусом. На помощь призывают даже тех врачей, кто ушел на пенсию. Людей отзывают из отпусков. Персоналу срочно раздают защитные средства. Первой не выдерживает техника.

"Почему? А потому что историй болезни стало настолько много, что на жестких дисках не остается места для памяти. Мы не ожидали, что такое произойдет", — поясняет врач Патрик Гольдштейн.

Около 100 тысяч жандармов и полицейских следят за соблюдением карантина. Для французов такая самоизоляция и запрет на встречи — испытание. Причем трудно всем. Наряд жандармов попытался остановить женщину, та начала кричать и демонстративно кашлять в ответ.

Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении объясняет, почему французам теперь нужно поменять свои привычки.

"Мы находимся в состоянии войны. Но не с армией или другим государством, а санитарной, — пояснил президент Пятой республики. – Собрания на улицах, семейные или дружеские встречи больше не будут разрешены. Гулять с товарищами по парку или по улицам также больше не удастся. Речь идет об ограничении по максимуму всех контактов вне дома. На всей территории Франции люди смогут выходить на улицу только ради очень важных дел".

В интернете следом появились ролики, будто в Париж стягивают бронетехнику. Оказалось, что пока такого решения нет, перемещение было плановым. Но в каждом районе, на выездах из городов и на национальных трассах уже развернули контрольно-пропускные мобильные пункты. За неоправданное появление на улице штраф — от 38 до 135 евро. В таких условиях второй тур выборов решено перенести.

Экономические последствия будут крайне тяжелыми. Министр финансов Брюно Ле Мэр заявил, что госдолг страны превысит 100 процентов от ВВП, а сам ВВП понизится как минимум на процент. 45 миллиардов евро господдержки выделяется уже сейчас, а в случае необходимости Франция готова национализировать крупнейшие предприятия страны, чтобы не допустить их банкротства.

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