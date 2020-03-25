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Коронавирус 30 минут назад

25 марта 202017:01

Обращение Владимира Путина к гражданам России из-за коронавируса. Полный текст

Обращение Владимира Путина к гражданам России из-за коронавируса. Полный текст

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России по ситуации с пандемией коронавируса в мире и ситуации в нашей стране. Он подчеркнул, что главный и абсолютный приоритет в решениях руководства страны сегодня — жизнь и здоровье людей. С тем, чтобы снизить вероятность заражения и распространения коронавируса, следующая неделя объявлена нерабочей, с сохранением заработной платы. Полный текст обращения опубликован на сайте Kremlin.Ru.

"Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас.

Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется её спад.

Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удаётся пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия – просто даже в силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно.

Но то, что мы можем и уже делаем, – так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь – жизнь и здоровье наших граждан.

К развёртыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы. Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, к нашим учёным. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд.

Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. От этого сейчас очень многое зависит. Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски.

Естественно, возникает вопрос и об организации Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определённой датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьёзно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества.

Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату.

Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования.

Далее. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни.

Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.

Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское "авось". Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: "А! Меня это не коснется". Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома.

Отдельно остановлюсь на текущей социально-экономической ситуации. Здесь нам также нужны дополнительные шаги, прежде всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей.

В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры.

Первое. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку.

Также обращаю внимание: выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного, уже в апреле.

Второе. Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно.

Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком.

Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, то поручаю Правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне. Также прошу губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговую службу. Коллеги, это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание.

Третье. Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму: выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации.

Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемий испытывает сильное негативное давление. И надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы.

Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей.

Четвертое. Ещё одна зона риска – это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно.

Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чём идёт речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций.

Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей.

Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попадать в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу Правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу.

Пятое. Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки.

Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит – сохранить своих сотрудников. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, – обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы.

Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи.

Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки.

Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев.

В целом прошу Правительство и Центральный Банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование.

Далее. Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.

Повторю, эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией. Вместе с тем поручаю Правительству вести постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке.

Шестое. Сейчас мы обязаны сделать всё, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях.

Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остаётся прежней, 30 процентов.

Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется "вдолгую", на перспективу. И таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам.

И, наконец, предлагаю ещё две меры. О них скажу отдельно.

Первое. Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом.

Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2 процента. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13 процентов. Это, мягко говоря, несправедливо.

Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15 процентов. Естественно это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу Правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны.

Второе. Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается.

Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц.

Подчеркну, такая мера затронет лишь порядка одного процента вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире.

Предложенные решения – непростые. Но прошу относиться к ним с пониманием. И добавлю, все дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате реализации двух обозначенных мер, предлагаю целевым образом направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.

Уважаемые граждане России!

Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплочённость, понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем всё, что зависит от каждого из нас.

Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живёт рядом, кому нужна наша помощь и поддержка. По большому счёту, именно в такой солидарности и заключается сила общества, надёжность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на вызов, с которым мы сталкиваемся.

Благодарю вас за внимание".

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