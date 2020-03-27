COVID-19 в России: новая тест-система и прогноз главного эпидемиолога

В Россия создана новая тест-система на быстрое определение коронавируса COVID-19. Испытания завершены, идет оформление документов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Еще три новых системы быстрой диагностики коронавируса находятся на этапе регистрации, пояснил министр на заседании президиума правительственного Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Заседание координационного совета из Белого дома транслировал телеканал "Россия 24". Здесь же были оглашены и новые данные о распространении коронавируса в России. В частности, то что в стране сейчас восемь пациентов с коронавирусной пневмонией находятся в реанимации. Им оказывается вся необходимая медпомощь, заверил Мурашко. Число жертв заболевания выросло до трех человек. Диагноз "коронавирус" диагностирован сейчас у 1036 человек.

По прогнозам главного эпидемиолога Минздрава России, академика Николая Брико, активность распространения коронавируса снизится в России с учетом естественных механизмов развития эпидемиологического процесса в конце апреля – начале мая.

Академик Брико подчеркнул, что коронавирус относится к группе острых респираторных инфекция. Для них характерно сезонные повышения проявлений в осенне-зимний период.

Для предотвращения распространения коронавируса объявлена нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля.