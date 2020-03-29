Участники встреч с Путиным заранее сдают тест на коронавирус

Президент РФ живет и работает в обычном режиме, проводит встречи, однако участники этих встреч, как и сотрудники, находящиеся в непосредственной близости от главы государства, сдают тесты на коронавирус. Об этом программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что публичных мероприятий проводится меньше, однако рабочие встречи проходят регулярно.

"Участники рабочих встреч, которые приходят на прием к президенту, заранее сдают тест на коронавирус. Сотрудники, которые находятся в непосредственной близости к президенту, сдают тесты. Все, что нужно, для того чтобы президента застраховать от какой-то опасности, все делается, безусловно, в первоочередном порядке", — подчеркнул Песков.

Президент при этом продолжает пожимать руку. Пока ему никто не сказал, что сейчас не время. "Может быть, кто-то и скажет. Я не знаю. Посмотрим на грядущих на следующей неделе мероприятиях", — сказал Песков.