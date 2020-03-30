Появилось видео с места железнодорожного крушения в Китае, где пострадали 127 человек

В понедельник, 30 марта, на участке железной дороги между Пекином и Гуанчжоу на территории Хунань в центральной части Китая произошла железнодорожная катастрофа.

Как сообщает "Синьхуа", дожди, шедшие несколько дней, спровоцировали сход оползня на железнодорожное полотно.

Машинист пассажирского состава заметил опасность и применил экстренное торможение, однако поезд не успел остановиться.

В результате столкновения с породой, оказавшейся на рельсах, часть вагонов перевернулась, возник пожар.

По данным ТАСС, которые агентство приводит со ссылкой на "Жэньминь жибао", травмы различной степени тяжести получили 127 человек, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, один человек погиб.