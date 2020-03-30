ЮАР - как индикатор состояния экономик стран БРИКС

После решения агентства Moody’s снизить рейтинг страны до “мусорного” уровня, национальная валюта рэнд обвалилась к доллару до исторического минимума.

Котировки валютный пары доллар/рэнд поднимались выше отметки в 18 рэндов за единицу американской валюты.

Всего же с начала марта курс валюты ЮАР потерял почти 20%. Еще в начале марта экономика Южно-Африканской Республики вступила в рецессию, причем уже вторую за последние два года.

Сейчас ситуация еще хуже, учитывая масштабы экономических потрясений от распространения коронавируса. К слову, с 23 марта ЮАР ушла на карантин, следовательно, экономическая ситуация будет только ухудшаться.

Стоит добавить, что по итогам прошлого года ЮАР уступила звание крупнейшей экономики Африки, пропустив вперед Нигерию.

В общем и целом, картина для страны вырисовывается крайне неблагоприятная, и правительство ЮАР не исключает возможность обращения к созданному странами БРИКС Новому банку развития (НБР), а также Международному валютному фонду (МВФ) за кредитами в целях стабилизации экономической ситуации.

В целом же, негативную динамику в ЮАР можно расценивать, как индикатор общего состояния на развивающихся рынках и стран БРИКС в частности.

Из-за падения нефтяных цен сильнейший удар получила и Россия, рубль также стремится обновить новые минимумы.

Рейтинговые агентства, правда, пока не спешат снижать рейтинг нашей страны. За последние годы правительство накопило “подушку” ликвидности в Фонде национального состояния, а ЦБ нарастил резервы.

Пока эти средств позволят пережить кризисные явления.