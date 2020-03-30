30 марта 202016:26

ПО для самоуправляемых машин научили учиться самостоятельно

Стартап Helm.ai, который специализируется на разработке самообучающихся алгоритмов для "умных" автомобилей, объявил о привлечении $13 миллионов в начальном раунде финансирования. В компанию вложились крупные инвестфонды, такие как A.Capital Ventures и Amplo, а также более десятка бизнес-ангелов, включая баскетболиста Кевина Дюранта и соучредителей Quora Чарлиа Чивера и Адама Д'Анджело.

Helm.ai был учрежден 2016 году на волне прорыва исследований в области машинного обучения, пишет TechCrunch. По словам сооснователя, математика Влада Воронинского, его стартап занимается созданием не датчиков и камер, а исключительно программного обеспечения, помогающего самоуправляемым автомобилям учиться самостоятельно. Это сильно отличает Helm.ai от других разработчиков машин-беспилотников, которые совершенствуют компьютерный "мозг" на основе имитационного моделирования, тестирования на дороге и анализа множества наборов данных при участии людей.

Как говорит Воронинский, технология Helm.ai позволяет пропустить эти этапы, что ускоряет разработку и снижает затраты. По сути, компания использует метод неконтролируемого обучения - то есть обучения ИИ без учителя, - когда нейросеть тренируется сама, не имея результатов длительных испытаний робомобилей, без моделирования и помощи со стороны человека. Несмотря на то что команда Helm.ai пока немногочисленна (около 15 человек), у стартапа есть клиенты, причем некоторые уже вывели свои проекты за рамки пилотного этапа.

По словам Воронинского, компания ставит перед собой цель лицензировать технологию для "умных" машин с двумя уровнями автоматизации: Level 2 (включая Level 2+), который предусматривает наличие функций автономной езды, но предполагает, что водитель сохраняет полный контроль над транспортным средством, и Level 4 - без активного участия человека в процессе управления. Привлеченные средства Helm.ai намерена направить на научно-исследовательские разработки, найм новых сотрудников и заключение сделок с клиентами.

Текст: Вести.Hi-tech

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