Трамп готов отправить военных в Миннеаполис

Президент США Дональд Трамп готов отправить военнослужащих в охваченный беспорядками Миннеаполис, если об этом попросят местные власти. Протестные акции начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца гражданина Джорджа Флойда от рук полицейского.

"Наши вооруженные силы готовы, обладают волей и умением, — заявил Трамп журналистам в субботу, 30 мая. — Мы можем послать войска на место очень быстро".

Говоря об участниках беспорядков, президент отметил, что это люди "плохие, радикальные левые, их надо научить, что так поступать нельзя".

Полицейских, которые разбежались из полицейского отделения в Миннеаполисе, которое затем было сожжено, Трамп высмеял, заявив, что "никогда не видел ничего настолько ужасного и глупого". По его мнению полиции следует быть намного более жесткой, пишет РИА Новости.

Ранее в субботу губернатор Миннесоты (где находится Миннеаполис) Тим Уолз издал указ о полной мобилизации Нацгвардии в штате. Это происходит впервые со времен Второй мировой войны. Нацгвардию для пресечения беспорядков распорядился задействовать и губернатор штата Кентукки Энди Бешир после волнений в Луисвилле, крупнейшем городе штата.