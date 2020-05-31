Трамп обвиняет в беспорядках антифа и левых радикалов

Почти 1400 человек в 17 городах США задержаны в ходе массовых беспорядков. В 25 мегаполисах введен комендантский час. Не прекращаются погромы и грабежи. На помощь полиции приходится вызывать Нацгвардию, бронетехнику и вертолеты. Причиной недовольства американцев стала гибель в Миннеаполисе темнокожего мужчины от рук полицейских.

Пятая ночь протеста. Бешенство толпы и сама толпа только нарастает. Митингующие наводнили улицы в двух десятках штатов. Чтобы остановить протест, в 25 крупных городах США введен комендантский час, но его мало кто заметил. Сидеть дома и молчать афроамериканцы больше не могут.

"Я устала от того, что в черных мужчин и женщин стреляет полиция Нью-Йорка. Моих черных братьев и сестер убивают без причины. Я устала", — говорит одна из протестующих.

Всю злость вымещают на полицейских. В Филадельфии 13 офицеров пострадали, несколько их служебных машин сожгли. Пользуясь безнаказанностью, мародеры выносят из магазинов все, что можно.

В колыбели протеста — Миннесоте – гарнизон национальной гвардии за пару дней нарастили с 700 человек до 11 тысяч. Беспорядки никак не удается подавить.

Национальную гвардию, конную полицию и секретную службу стянули к Белому дому. Три кольца охраны – за их спинами Трамп. Толпа осыпает президента проклятиями.

Людей от Белого дома отгоняют слезоточивым газом. Митингующие к атаке подготовились основательно – у них даже полевой медпункт развернут на подступах к Белому дому.

Президент лечить протест собирается силами Пентагона, готов военную полицию привлечь, если беспорядки не прекратятся. Трамп обвиняет в происходящем антифашистов и левых радикалов.

"Это насилие и вандализм возглавляет движение антифа и другие радикальные левые группировки, которые терроризируют невинных, уничтожают рабочие места, наносят ущерб бизнесу и сжигают здания", — заявил президент США.

Почти полторы тысячи человек арестованы с начала протестов. Есть жертвы: в Окленде погибли двое сотрудников секретной службы, 19-летний митингующий убит в Денвере. Подсчитать материальный ущерб пока невозможно — слишком много всего уничтожено, и конца погромам не видно.