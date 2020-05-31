Несколько человек пострадали в результате пожара и взрыва в жилом доме в Омске

Вечером в минувшую субботу, 30 мая, на 1-й Осенней улице в Омске загорелся жилой деревянный дом, рассчитанный на четыре квартире. В результате ЧП пострадали несколько человек.

Известно, что в здании, где проживали 12 человек, вспыхнул огонь, вскоре он полыхал на площади около 300 квадратных метров. В какой-то момент в строении, охваченном пламенем, взорвались газовые баллоны – один из взрывов снял на видео очевидец, наблюдавший за происходящим с безопасного расстояния.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, сотрудники которого в настоящее время разбираются в обстоятельствах ЧП, в результате инцидента пострадали двое мужчин, один из которых получил ожоги пятидесяти процентов тела.

Кроме того, на месте пожара медики оказали помощь еще одному мужчине и двум детям 2017 и 2019 годов рождения.