Миннеаполис превратился в горячую точку

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир назвал исполнение профессиональных обязанностей российскими журналистами в американском Миннеаполисе работой в "горячей точке". Шафир призвал российских и американских дипломатов обратить внимание на жесткие действия полиции против корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева. Уже после разгона акции протеста в городе полицейские использовали против российского журналиста слезоточивый газ. От властей США требуются разъяснения по инциденту, заявил Шафир РИА Новости.

"Здоровью наших коллег ничто не угрожает, и они могут продолжать свою работу, соблюдая максимальные меры предосторожности", — сказал Тимур Шафир.

Уровень насилия, показываемый участниками протестов и полицейскими в США, сравним с боевыми действиями, заключил Шафир.