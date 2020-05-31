Американская полиция объяснила жестокость по отношению к протестующим

В ходе массовых беспорядков в США задержаны более полутора тысяч человек в 22 городах. Для разгона демонстрантов применяют слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Губернатору Миннесоты пришлось извиняться перед журналистами, которые пострадали от рук полицейских. В их числе оказался и корреспондент агентства РИА Новости. Однако на фоне того, как полиция обращается с протестующими, извинения выглядят, скорее, насмешкой.

Место действия — Нью-Йорк: офицер полиции одной рукой срывает с лица демонстранта маску, другой — распыляет слезоточивый газ. Протестующие не дают проехать полицейским машинам? Значит те будут таранить людей! Возмущенный житель запрыгнул на капот автомобиля стражей порядка? Его за ногу сдергивают на землю и избивают вдесятером. Митинг стоит на пути конного патруля? Значит, полиция позволит коням проехать прямо по манифестантам! Ну, а если ты работник прессы, тебя в лучшем случае уложат лицом в пол. Даже если журналист будет кричать, что он пресса, полицейский не прекратит целиться в камеру.

"Полиция города Миннеаполис целенаправленно применила слезоточивый газ против нашего журналиста – собственного корреспондента РИА Новости в США Михаила Тургиева. Это было сделано грубо, и в тот момент когда он показывал полицейским свое удостоверение представителя прессы, что конечно особенно возмутительно", – говорит заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.

Именно США не раз пугали мир тем, что Китай вот-вот направит армию разгонять протестующих в Гонконге. Этого, кстати, так и не случилось. Но вот пожалуйста: грузовики с военными въезжают... в Вашингтон чтобы бороться с американскими демонстрантами. Уже четвертую ночь подряд США занимаются ровно тем же, в чем Госдеп обычно любит упрекать другие страны — а именно, предельно жестокими обращением с участниками митингов.

Главный редактор информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян пишет в своем телеграм-канале: "В почти любой другой стране такой майдан, как сейчас в Штатах, очень быстро привел бы к смене режима. Но в Америке не приведет. Потому что у Америки нет второй Америки, которая бы этому майдану помогла. А я не могу припомнить за последние много лет ни одной смены режима, обошедшейся без американской деятельной подмоги". Действительно, когда речь заходит о событиях в самих Штатах, Вашингтон резко перестает сочувствовать демонстрантам.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что представители американской элиты и американских медиа повинны в этом кризисе: "Есть действительно жуткий страх признаться самим себе в том, что все вместе, элита и американские медиа с их убогим пропагандистским задором, все они вместе с этой доведенной до абсурда толерантностью — действительно довели страну до ручки".

На непростую ситуацию накладывается дополнительный момент – предстоящая избирательная кампания. И немало политических сил пытаются эту ситуацию каким-то обернуть образом в свою пользу.

В полиции оправдываются — говорят, если они не будут сразу проявлять жесткость, то первыми же попадут под раздачу. Доля правды здесь есть – на кадрах из Чикаго видно, как полицейский встал слишком близко к толпе, и с него тут же сдернули бронежилет и попытались избить. Еще у одного правоохранителя демонстрант угнал коня, и проскакал по чикагским улицам, воодушевляя участников протестов.

Полицейским, которых окружали протестующие, пришлось бежать из своих машин — за ночь демонстранты сожгли более тридцати автомобилей. Но в основном страдают не только и не столько полицейские. Владелец магазина в Далласе (штат Техас) попытался прогнать мародеров. Его избили до полусмерти.

Демонстранты на все претензии отвечают напоминанием: это не они все начали, это полиция годами преследовала и убивала черножих. "Я просто хочу перемен для таких как я, потому что это слишком долго происходило, и надо на самом деле что-то менять. Ничего не менялось от того, что мы об этом говорили и обсуждали это в соцсетях", – говорит один из протестующих.

Сейчас ситуация такая, что когда в Атланте посреди дыма и столкновений неожиданно появился некто в костюме Бетмена, никого это даже не удивило. Обстановка больше похожа на фильм-антиутопию, чем на что-то еще.