Джонсон: власти США должны выплатить $14 триллионов чернокожим за времена рабства

Роберт Джонсон, основатель Black Entertainment Television, заявил CNBC, что правительство США должно выплатить $14 триллионов в качестве репараций за рабство чернокожим, чтобы уменьшить расовое неравенство в стране.

Расслоение населения по уровню доходов и жестокость полиции по отношению к чернокожим являются причиной протестов, которые разразились по всей стране после убийства Джорджа Флойда на прошлой неделе во время ареста в Миннеаполисе.

"Пришло время играть по-крупному", чтобы не дать Америке разделиться на два отдельных и неравных общества, сказал Джонсон.

"Передача богатства — это то, что нужно. Подумайте об этом", — заявил Джонсон. По его словам, черное население после более чем 200 лет рабства не получило доступ к образованию, которое является движущей силой для накопления богатства.

Джонсон вошел в историю как первый чернокожий миллиардер Америки, когда он продал BET компании Viacom в 2001 году. Вскоре после продажи он основал инвестиционную компанию The RLJ Cos. Сейчас он больше не входит в список миллиардеров Forbes.

Называя репарации "программой позитивных дискриминации всех времен", Джонсон сказал, что они пошлют сигнал, что белые американцы признают "причитающийся ущерб" за неравное игровое поле, созданное рабством.

"Убытки являются нормальным фактором в капиталистическом обществе, когда вас лишают определенных прав", — сказал он, отметив, что если эти деньги попадут в карманы людей, они вернутся обратно в экономику, также появится больше компаний, основанных черным населением.

Джонсон сказал, что требование о репарациях появилось на его сайте с прошлого года. Он заявил, что не выступает за более бюрократические программы, которые не реализуются.

Он подчеркнул: "Я говорю о деньгах. Мы общество, основанное на богатстве. Это основа капитализма".

Председатель и главный исполнительный директор фармацевтической компании Merck & Co. Кен Фрейзер, который ранее заявил, что мог бы оказаться на месте Флойда, выразил сомнение в возможности возмещения ущерба.

"Я не верю, что мы сможем получить что-то подобное через нашу политическую систему", — отметил он.

Однако он сказал: "Лидеры в бизнес-сообществе являются объединяющей силой. Они могут быть источником возможностей. Они могут быть источником понимания".

"Мы, как бизнес-лидеры, можем выйти и решить многие из этих экономических проблем для людей", — добавил Фрейзер, отметив, что образование, особенно финансовая грамотность, является "великим уравнителем".