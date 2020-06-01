Разгорелось пламя: искры из Миннеаполиса разлетелись по всей Америке

"Искры от пожара в Миннеаполисе разлетелись по всей Америке. Минувшей ночью громили Манхэттен в Нью-Йорке. В районе Сохо разграбили бутики Chanel и Gucci", — рассказал в эфире телеканала "Россия 1" корреспондент в США Валентин Богданов.

По его словам, полиция Нью-Йорка вооружилась пластиковыми щитами и дубинками. Много задержанных. Среди арестованных была даже дочь нью-йоркского мэра Ди Блазио Киара. Ее, правда, быстро отпустили.

"Еще тревожнее ситуация в Вашингтоне. Здесь погромщики пустили в ход коктейли Молотова. Они забрасывали ими представителей Секретной службы, 50 сотрудников которой получили ранения", — проинформировал репортер.

Одна из этих бутылок с зажигательной смесью попала в старую Епископальную церковь Святого Иоанна, где посещают службы все американские президенты.

Впервые с XIX века погасили подсветку на Белом доме, а Дональд Трамп вместе с семьей был вынужден спуститься в бункер.

Американская прессы пишет, что за последние 52 года, со времен Мартина Лютера Кинга, подобных беспорядков в США не было.

"В самом Миннеаполисе сейчас спокойно, но это лишь потому, что сюда введены силы Нацгвардии. Город патрулируют на Hummer, в руках у нацгвардейцев боевое оружие, привлечена даже боевая техника, списанная из Афганистана или Ирака", — отметил Валентин Богданов.

Протесты, которые начались в Миннеаполисе (штат Миннесота) после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сейчас проходят в 140 городах США. В 40 из них объявлен комендантский час. Общее количество арестованных в этих беспорядках превысило 4 тысячи человек, 7 погибли.

25 мая полицейские задержали Флойда за то, что он расплатился в магазине поддельной купюрой. Свидетели сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудник полиции Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины, а тот все время повторял: "Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!" и просил: "Не убивайте меня". Флойд кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание. Жители Миннеаполиса считают, что это было преднамеренное убийство.