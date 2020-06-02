Трамп призвал губернаторов доминировать на улицах

США готовы прибегнуть к помощи военных для подавления беспорядков, заявил Дональд Трамп. Организаторам он пригрозил тюремными сроками. Акции против полицейского произвола после смерти афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются уже больше недели, они охватили более 250 городов страны. Зачастую митинги сопровождаются мародерством и грабежами.

Тихий сквер возле Белого дома и мирно шагающий президент… О массовых протестах здесь, на лужайке резиденции Трампа, напоминают только граффити на стенах и сама цель прогулки – Трамп отправился осмотреть церковь святого Иоанна, которую еще называют президентской. Ее накануне подожгли во время беспорядков в Вашингтоне. После такого разбоя президент США не смог избежать прямого обращения к нации.

"Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы — гражданские и военные, чтобы прекратить беспорядки и мародерство, положить конец разрушениям и поджогам, а также защитить права законопослушных американцев, в том числе ваши права в соответствии со Второй поправкой – на хранение и ношение оружия, — заявил президент США Дональд Трамп. — Сегодня я настоятельно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы мы доминировали на улицах. Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие правоохранительных органов, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, я разверну военные силы США и быстро решу для них проблему".

Пригрозил Трамп и тюремными сроками организаторам беспорядков. А пока президент вещал, толпа протестующих на соседних улицах противостояла полиции. Стражи правопорядка оттесняли их живой стеной от резиденции президента, забрасывали шумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Не прекратились столкновения и с наступлением в столице комендантского часа – Вашингтон в числе более 40 американских городов решил продлить ограничения. Всего же протесты охватили более 250 муниципалитетов во всех штатах.

К некоторым акциям присоединяются полицейские – в знак солидарности с митингующими преклоняют колено. Но это только там, где в правоохранителей не летят камни и бутылки.

В большинстве обстановка на протестах совсем другая. В Калифорнии полицейский пустил в ход дубинку против стоящих на месте активистов. В Техасе перешли на резиновые пули без видимых причин. В Филадельфии правоохранители на велосипедах, оказавшись в окружении толпы, взялись за газовые баллончики. Газом разгоняли протест и на одном из шоссе — несколько человек, оказавших сопротивление полиции, отправились в отделение.

Но и сами так называемые протестующе в долгу не остаются. На Манхеттене продолжается массовый грабеж дорогих бутиков, выносят все – от дорогой одежды до техники. Полиция не успевает задерживать злоумышленников.

В калифорнийском Окланде толпа устроила разгром в салоне Mercedes-Benz, одну из машин подожгли прямо внутри здания. Страдают не только крупные и богатые салоны, но и маленькие магазинчики. Тем, кто отваживается защитить свой бизнес, достается по полной. Иногда просто за слишком светлый оттенок кожи. Не удивительно, что в противовес камням и арматуре мародеров в руках у владельцев заведений появляется оружие.

Семья погибшего Джорджа Флойда к такому развитию событий оказалась не готова. Брат погибшего отправился на протесты в Миннеаполисе, чтобы призвать толпу к спокойствию. А главное — к мирному отстаиванию своих прав.

"Что вы делаете? Ничего! Потому что всё это моего брата обратно не вернет. Вам может стать лучше на мгновение, как если б вы выпили. Но когда придет похмелье, вы будете удивлены, что творили. Моя семья – мирная, богобоязненная. Но и сдаваться мы не будем. Каждый раз, когда происходит полицейский беспредел, всё идет по одному и тому же сценарию. Вы выходите на протесты, устраиваете беспорядки. Но ничего не меняется. Всё потому, что действовать нужно по-другому! Нужно отстаивать свои права на выборах", — говорит Терренс Флойд, брат погибшего Джорджа.

Семья Флойда ждет окончания протестов еще и для начала судебного разбирательства над экс-полицейским, чьи действия привели к смерти мужчины. Пока рассмотрение дела откладывают из-за беспорядков. Обвиняют правоохранителя лишь в причинении смерти по неосторожности. Официальная судмедэкспертиза тем временем подтвердила, что Флойд умер в результате удушья. Теперь его тело передадут семье для захоронения.