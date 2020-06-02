СК расследует гибель пяти рыбаков, пропавших в апреле на Белом озере

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели пяти человек, чьи тела были обнаружены на Белом озере в Вологодской области в течение последней недели, об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Как рассказали в СК, двое погибших нашли на берегу, еще троих обнаружили в воде. В ходе осмотра тел эксперты не выявили никаких признаков, которые могли бы свидетельствовать о наличии криминального следа.

Ранее сообщалось, что 12 апреля текущего года пятеро рыбаков – трое местных жителей и двое их знакомых, приехавших из другого населенного пункта, отправились на озеро на моторной лодке, после чего пропали без вести.

Следователям удалось установить, что один из погибших – бригадир рыболовецкого звена, за несколько дней до трагедии купил новую лодку, которую и намеревался испытать.

По одной из версий, причиной ЧП мог стать шторм, разыгравшийся на озере в момент исчезновения пострадавших.

Поиски велись с воды и воздуха, спасатели, волонтеры и правоохранители прочесывали береговую линию, однако все усилия увенчались успехом только через полтора месяца.