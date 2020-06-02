Силовики занялись родными истощенного ребенка, найденного с обморожением в Брянске

После обнаружения в Брянске семилетней девочки с обморожением, сотрудники Следственного комитета приступили к изучению обстоятельств получения травмы и условий, в которых приходилось жить ребенку.

Правоохранителям стало известно, что в частном доме была найдена малолетняя пострадавшая, находившаяся в состоянии истощения.

"Несовершеннолетняя была одета в грязную одежду, в доме не было еды, взрослые отсутствовали. По предварительным данным, девочка проживала с приемными родителями, злоупотребляющими алкоголем", — сообщили в СК РФ.

По факту произошедшего возбужденно уголовное дело сразу по трем статьям. У следствия есть претензии к родителям и вопросы к должностным лицам, в том числе – к тем, в чьи обязанности входит контроль за условиями проживания детей в приемных семьях.

Приемная мать пострадавшего ребенка уже задержана. Не исключено, что девочка и другие дети, находящиеся на воспитании в этой семье, будут изъяты – такой вопрос уже поставлен перед соответствующими ведомствами.