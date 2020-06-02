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Беспорядки в США 10 минут назад

2 июня 202017:05

Продюсера Sputnik обстреляли во время освещения протестов у Белого дома

EPA

Несколько резиновых пуль были выпущены в продюсера Sputnik Николь Руссел полицейскими в Вашингтоне. Это произошло во время работы журналистов при освещении протестов у Белого дома 1 июня. При этом в журналистку стреляли, несмотря на то, что она несколько раз повторила, что представляет прессу, а на груди у нее была пресс-карта.

Николь Руссел пыталась снять на видео то, как полиция открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим и начала распылять слезоточивый газ, поясняет РИА Новости.

На заявление журналистки, что она представляет прессу, полиция отреагировала своеобразно, закричав: "Подкрепление", а затем полицейские стали кидать в Руссел светошумовые гранаты. Николь получила синяки на бедре и животе от гранат. При этом журналистка продолжала снимать все происходящее на камеру. В этот момент в нее попала резиновая пуля в лодыжку. На месте образовался синяк, который кровоточил.

После этого полицейские повалили женщину на землю. Подняться она смогла только после того, как один из протестующих против убийства полицейскими 44-летнего чернокожего Джорджа Флойда, помог ей.

"Отношение к другим журналистам было таким же, как и к протестующим", — контактировала Николь Руссел.

Еще одна резиновая пуля попала во время прямого эфира, который вела с места событий телекомпания MSDNC. А 31 мая полицейский несколько раз прыснул в лицо корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, который также предупреждал полицию, что он — пресса. Также под резиновые пули попала американская журналистка в Луисвилле.

Свое осуждение жестоких действий полиции выразил генсек ООН Антониу Гутерриш.

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