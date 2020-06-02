Мирные протестующие и провокаторы. С кем борется Америка?

Ночь в Вашингтоне была спокойная, тем не менее с 19 часов до 6 утра будет действовать комендантский час, который был введен в столице США 1 июня.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" собкор ВГТРК Денис Давыдов.

Накануне в центре Вашингтона произошли столкновения протестующих и полиции. Сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление у Белого дома. Для разгона протестующих полицейские использовали резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

"Сейчас в Вашингтоне утро, все тихо, но вечером к Белому дому придут агрессивно настроенные люди, которые будут провоцировать полицию", -проинформировал репортер.

Митингующие говорят, что комендантским часом их не остановить.

Денис Давыдов отметил, что среди участников беспорядков есть две четкие группы: "Первая – это провокаторы, вторая — это мирные протестующие. Провокаторы бросают в полицию бутылки, заполненные водой, громят магазины. Полицейские первыми не начинают, они действуют только в ответ на провокацию".

Телеканал Fox News сообщил, что ранены 50 сотрудников Секретной службы безопасности США. Дональд Трамп похвалил сотрудников спецслужб за профессионализм. Он назвал их крутыми и сдержанными, но готовыми дать отпор, если кто-то начнет вести себя агрессивно.

Американский президент пообещал мобилизовать "все имеющиеся федеральные ресурсы — гражданские и военные" — для прекращения беспорядков во всех штатах страны.

"Если какой-нибудь город или штат не предпримет необходимых шагов для защиты жизни и собственности жителей, я распоряжусь развернуть войска, которые быстро решат проблему", — подчеркнул глава США.

По его словам, сильнее всего от происходящих беспорядков страдают мирные граждане и бедные сообщества. Он указал, что протестами воспользовались "анархисты, жестокие толпы, поджигатели, мародеры, преступники и бунтовщики".

Президент заявил, что "организаторы этого террора" понесут суровое наказание и получат длительное заключение.

Протесты в США вспыхнули из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. После инцидента полицейских, участвующих в задержании Флойда, уволили. Одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.