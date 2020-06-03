Правоохранители разбираются с брянскими блогерами, которые издевались над больным человеком

Свежевырытая яма, похожая на могилу с грубым самодельным крестом. А из неё пытается выбраться мужчина, но безуспешно. Кадры из видео, снятого брянскими блогерами, которых сейчас подозревают в намеренных издевательствах над беззащитным человеком. В данном случае речь о ролике, где его насильно засыпают землей и не обращают внимания на просьбы о помощи.

Однако, подобным материалом заполнен целый канал на популярном видеохостинге. В большинстве случаев ведущие унижают и оскорбляют одного и того же мужчину по имени Валентин. Этот процесс сопровождается не менее жёсткими комментариями подписчиков. Причём, зрители могут предлагать блогерам, что именно нужно сделать с героем трансляции.

Правда, есть и другие — те, кто решил пожаловаться на жестокие видео в полицию. В МВД по Брянской области уже заявили — спорный контент обязательно проверят. Ну, а главный вопрос тем временем — это причины, по которым мужчина соглашается терпеть унижения на камеру.

Издевательства над 33-летним Валентином продолжаются уже долгое время. В среднем один стрим длится около 3 часов. За это время мужчина проходит через серию унижений и избиений. Но, перед тем, как начать экзекуцию, его опаивают водкой до беспамятства. В начале почти всех роликов предупреждение от автора: мол, события и истории вымышлены, играют актеры и т.д. Как сказал бы театральный классик: не верю.

Разбитые о голову куриные яйца, консервированные бычки в томате – с каждой серией мучители придумывают все более и более изощренные издевательства, оно и понятно – зрители в восторге шлют деньги, заказывают, как говорится, музыку.

Не смотря на то, что в основном стримы, пишут два постоянных садиста, к измывательствам привлекаются и все желающие. Или, как предполагают эксперты те, кто может заплатить за участие в них авторам этих нездоровых эфиров. Вот, например две девушки решили даже не скрывать своих лиц. В этот вечер в лицо Валентину прилетел уже третий торт.

В мае этого года в своей группе во "ВКонтакте" авторы канала сообщили, что у Валентина случились 2 приступа эпилепсии, в результате которых он лишился двух зубов. Они рассказали, что отвезли его на МРТ. Результаты обследования показали гидроцефалию, сосудистое поражение головного мозга, даже документы показали, мол, смотрите, мы заботимся о нашем подопечном. Когда пользователи интернета стали обращаться в полицию с заявлениями на садистов, их быстро нашли и вызвали на опрос. Перед ним самые жесткие видеоролики издевательств авторы потерли, а с Валентином, как считают эксперты, была проведена мучителями, серьезная беседа.

По словам специалистов, психика Валентина, скорее всего, сейчас просто не справляется со стрессовыми ситуациями. Зачастую такое бывает, когда жертва начинает импонировать своим мучителям. А тут еще все завязано на постоянном возлиянии, и мнимом, якобы хорошем отношении к нему садистов.

Сейчас Брянское МВД проводит до следственную проверку в связи с публикацией большого количества видео на популярном видеохостинге. По непроверенным данным, историей уже заинтересовался Следственный комитет России. Будем внимательно следить за развитием это истории.