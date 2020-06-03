Экс-футболист сборной России сравнил российских и американских полицейских

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в настоящее время в американском городе Майами, сравнил местных полицейских с российскими.

Ранее в США вспыхнули массовые беспорядки после того, как полицейскими в Миннеаполисе был убит афроамериканец Джордж Флойд.

"Чем отличаются американские полицейские от российских? Здесь больше по закону, можно не предлагать взятки полицейскому, – приводит слова Торбинского Sport24.ru. – В плане превышения полномочий всегда происходит выборочно, по-разному бывает. Но можно сказать, что тут больше гуманности, законности, по правовой книжке".

Торбинский – воспитанник московского "Спартака", также выступал за "Локомотив", "Рубин", "Ростов", "Краснодар", "Енисей" и "Балтику". Всего на его счету 233 матча, 15 голов и 26 матчей в чемпионате России.

Также в активе Дмитрия 30 игр и два мяча за сборную России, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.