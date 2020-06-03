Беспорядки в США обнажили глубину экономического неравенства в стране

Охватившие города США протесты после смерти афроамериканца от рук полиции, подчеркивают другие мрачные реалии расового неравенства в Америке: афроамериканцы отстают от других групп почти по всем экономическим показателям, передает Bloomberg.

В Миннеаполисе, где смерть Джорджа Флойда стала причиной протестов, средний доход чернокожего домохозяйства составляет около трети от $77224, которые получает белое домохозяйство.

В целом по стране чернокожие домохозяйства зарабатывают около двух третей среднего домохозяйства белых.

"Вы начинаете с неравенства, и оно может легко расширяться само по себе", — сказал Сет Карпентер, главный американский экономист UBS Securities LLC, о разрыве в уровне благосостояния.

"Вы объединяете неравенство с де-факто правилами, препятствующими большему накоплению богатства, с жилищной политикой и подобными правилами, которые со временем явно расширяются", — отметил он.

В дополнение к отсутствию покупательного паритета разрыв также означает, что афроамериканцы имеют меньше денег для защиты от болезней и других бедствий. Пандемия коронавируса убивает чернокожих в 2,4 раза чаще, чем белых.

Создание богатства, которое может включать сбережения и инвестиции, а также владение недвижимостью, является краеугольным камнем роста экономической мобильности и, проще говоря, американской мечты.

В 2016 году средняя семья белых имела собственный капитал в $171 тысячу, что в 10 раз больше, чем в афроамериканских семьях, где средний капитал составлял $17150.

Среди афроамериканских работников также отмечался более высокий уровень безработицы в течение десятилетий. Он достиг 16,7% в апреле на фоне катастрофической потери рабочих мест в результате пандемии коронавируса.

Даже на самом низком уровне в августе уровень безработицы среди чернокожих был на 2 процентных пункта выше 3,4% среди белых американцев.

В апреле почти на 20% меньше чернокожих американцев было трудоустроено по сравнению с двумя месяцами ранее. При этом ожидается дальнейшее сокращение занятости.

Почти 21% чернокожих в США живут за чертой бедности, что более чем вдвое выше, чем среди белого населения. Долговременная бедность и часто сопутствующие ей ограничения — рождение в бедном районе, отсутствие доступа к качественному образованию и другое — могут остаться с человеком на всю жизнь.

COVID-19 непропорционально затронул цветных людей, особенно чернокожих. В целом в США уровень смертности среди чернокожих более чем вдвое выше, чем среди белых. Уровень также немного выше в Миннесоте, где был убит Флойд и начались протесты.