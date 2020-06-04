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4 июня 202002:01 Александра Назарова

Google грозит штраф на 5 миллиардов долларов за незаконный сбор данных пользователей

Google грозит штраф на 5 миллиардов долларов за незаконный сбор данных пользователей

Пять миллиардов долларов штрафа грозит компании Google. Крупнейшую в мире поисковую систему обвиняют в тайном сборе персональных данных. Американская корпорация попадается на нарушениях далеко не в первый раз.

Коллективный иск против холдинга Alphabet, куда входит Google, подан в федеральный суд Калифорнии. По данным Reuters, планируется взыскать около 5 тысяч долларов за каждого пользователя.

Незаконный сбор данных велся с помощью сервиса статистики, рекламного менеджера и других приложений, установленных на смартфонах. Информация поступала даже в режиме анонимного просмотра. Но, по мнению компании, сбор данных зависит не только от поисковика, но и от сайта, на котором находится человек. Эксперты считают, что стороны придут к мировому соглашению. Если компания и выплатит штраф, то вряд ли он будет слишком большим.

"Калифорнийский закон содержит гораздо меньший уровень компенсаций за нарушения закона по поводу сбора и обработки данных, — комментирует Андрей Миронов, юрист по интеллектуальной собственности. — Они ограничиваются суммой 750 долларов за каждого пользователя. Но если ущерб, который причинен этим сбором, превышен, то можно претендовать на компенсацию этого ущерба. И Google заплатит некоторую компенсацию, но вряд ли она будет слишком высокой".

Причина интереса к персональным данным – деньги. Большая часть выручки корпорации поступает от рекламы. Из 165 миллиардов долларов, заработанных за прошлый год, это направление принесло поисковику 135 миллиардов. Подробная информация о пользователях, их интересах, а также местонахождении и перемещении — все это повышает эффективность рекламных объявлений.

Каждую секунду на площадках Google происходит несколько миллионов поисковых операций, которые в итоге увеличивают финансовые показатели. Так что капитализация компании сейчас слишком высокая, чтобы эта новость и размер иска повлияли на ее финансовые показатели.

"На конец 2019 года на счетах у них было 19 миллиардов долларов кэша, общая капитализация компании триллион долларов, — говорит Алексей Антонов, управляющий фонда Algalon Capital. — Даже если бы иск был бы полностью удовлетворен, в чем я сильно сомневаюсь, это не может повлиять на капитализацию, прибыль и все остальное".

Американская корпорация регулярно получает жалобы и претензии от других стран. За 3 года Еврокомиссия трижды штрафовала Google более чем на 9 миллиардов долларов – за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковиков и онлайн-рекламы, а также за ограничения на предустановку приложений на смартфонах с операционной системой Android. Все штрафы компания обжаловала. Некоторые из них до сих пор находятся на рассмотрении Европейского суда. Однако в работу системы были внесены изменения во избежание новых претензий.

Недовольны активностью американской корпорации и местные регуляторы стран Евросоюза. В прошлом году компания согласилась выплатить властям Франции около миллиона евро за налоговые махинации. Что касается более мелких претензий, которых к компании тоже много, как правило, IT-гиганты часто игнорируют их, надеясь, что со временем они утратят актуальность, и государство не рискнет применять жесткие меры. Как считают эксперты, потерять клиентов они тоже не слишком-то опасаются.

"Компания Google контролирует на сегодняшний день 82 процента всех поисковых запросов в мире, — отмечает Моженков Николай, партнер Mozhenkov-Consulting. — У людей есть вариант перейти на другие поисковые системы, чтобы избавиться от таких рисков, но и нет гарантии, что другие компании не будут использовать данные также".

На родине Google, в США, поисковую систему также подозревают в создании монополии на рынке рекламы. Прокуроры 50 штатов начали масштабное расследование и намерены тщательно проверить все бизнес-направления корпорации.

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