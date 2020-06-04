Внезапное воспламенение батареи моноцикла во время езды попало на видео

Американский юноша, катаясь на моноцикле, получил незначительные ожоги при самовоспламенении батареи.

Парень успел вовремя спрыгнуть — друзья заметили огонь и предупредили его своим криком. Компании ребят оставалось лишь наблюдать, как догорает электрическое колесо.

Джесси Пайк, снявший инцидент на видео, сообщил, что никто не пострадал, однако модель моноцикла с аккумулятором "взрывного характера" не назвал.