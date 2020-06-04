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Беспорядки в США 21 минута назад

4 июня 202011:55 Валентин Богданов

До 40 лет тюрьмы: полицейскому-убийце ужесточили обвинение, но протесты не утихают

До 40 лет тюрьмы: полицейскому-убийце ужесточили обвинение, но протесты не утихают

Новые обвинения прозвучали в деле об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в США. Теперь за решеткой оказались все четверо полицейских, участвовавших в его задержании. Примечательно, что один из них явился с повинной. А основному подозреваемому Дереку Шовену ужесточили статью. Несмотря на это, протесты в США продолжаются. Общее число присоединившихся городов превысило 350. А вот случаев мародёрства стало меньше: как из-за присутствия нацгвардейцев, так и из-за усилий самих местных жителей.

В Нью-Йорке не прекращаются манифестации. Пусть даже такие, подчеркнуто тихие: на Манхэттене минута молчания по всем жертвам полицейской жестокости растянулась на полчаса.

Самая масштабная акция — у резиденции мэра Нью-Йорка. Протест пока мирный, но полиция на всякий случай уже здесь.

За пару часов до этого важные новости приходят из Миннеаполиса. Арестовали еще троих полицейских, которые пытались арестовать Джорджа Флойда. А непосредственно виновному в его смерти Дереку Шовену, который давил коленом на шею Флойда, переквалифицировали обвинение с убийства третьей степени на убийство второй степени. Условным наказанием Шовин уже не отделается. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.

- Это шаг в правильном направлении, но это не конечный результат. Нам нужно больше, — говорит Сэм, один из участников акции протеста.

- В чем конечная цель?

- Трудно сказать. Но что-то должно поменяться. Нужно признать, что случившееся — это ненормально.

У Сэма на самодельном плакате имена жертв полиции: Трейвон Мартин, Эрик Гарнен, Тамир Райс.

Для мародеров, что орудовали в Нью-Йорке три минувшие ночи, на правосудие, по большому счету, было наплевать.

Хозяева магазинов, до которых мародеры не успели добраться, извлекли уроки из того, что случилось с соседями. Витрины бутиков на одной из самых дорогих улиц Нью-Йорка теперь выглядят, как один сплошной деревянный забор. Толстые фанерные щиты и колючая проволока: владельцы магазина на Пятой авеню превратили его в настоящую крепость. Служебные собаки, крепкие ребята, охране исключительно чернокожие. Расчет на то, что с атакующими они смогу или поговорить на понятном им языке подворотни, или применить более весомые аргументы.

Ситуация может взорваться в любой момент. Вот потасовка в Бруклине. А это в зарешеченные автобусы сажают людей на Второй авеню. За кордоном спецназа в пластиковых латах интервью дает глава нью-йоркской полиции. "Как ситуация?" — спрашивают его.

- Спокойная.

- Без мародерства?

- Без мародерства.

На митинг вышли и в Вашингтоне. Подходы Белому дому перекрыла военная техника. В американской столице тоже введен комендантский час, но его тоже не соблюдают. Толпа лицом к лицу стоит с военным до глубокой ночи. Министру обороны Марку Эсперу расклад, при котором регулярная армия, а не полицейские подразделения фактически должны будут заниматься наведением порядка, оказался не по душе.

"К варианту использования регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Мы не в одной из таких ситуаций сейчас. Я не поддерживаю использование закона о подавлении восстаний", — заявил Марк Эспер, министр обороны США.

Эспер даже начал действовать. Министр сухопутных сил США успел получить из Пентагона приказ отправить 200 солдат 82-й воздушно-десантной дивизии на их базу в Форт-Брэгг, но вскоре приказ отменили. В Белом доме Эсперу, похоже, объяснили, что к чему. Трамп, говорят, был очень недоволен. "Так с американским ли народом американская армия?" — спросил у американского президента его бывший пресс-секретарь.

- Вы отправите военных в другие города, чтобы восстановить закон и порядок?

- Это будет зависеть от обстоятельств. Я не думаю, что нам придется это делать. У нас есть очень мощная национальная гвардия, в которой более 300 тысяч мужчин и женщин, — ответил президент США Дональд Трамп.

Тем временем, в Миннеаполисе судмедэксперт округа Хеннепин опубликовал финальный отчет о вскрытии тела Джорджа Флойда. Выяснилось, что у погибшего, оказывается, был коронавирус COVID-19 без симптомов. Причина смерти — остановка сердца из-за удушения.

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