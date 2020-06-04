Точка пока не поставлена: появился подозреваемый в исчезновении трехлетней Мэдлин Макканн

В 13-летнем расследовании таинственного исчезновения британской девочки Мэдлин Макканн из квартиры, которую снимала ее семья во время отдыха в Португалии, появился долгожданный прорыв. 4 июня немецкая прокуратура заявила о вероятном подозреваемом, имени и досье на которого добивается Скотленд-Ярд. Пока все держится в секрете, пресса выяснила подробности: 43-летний педофил, отбывающий срок в тюрьме в Германии, мог убить Мэдлин.

Дело 3-летней Мэдлин Макканн в свое время наделало много шума: о нем писали книги, снимали документальные фильмы. Все 13 лет, прошедшие с момента ее загадочного исчезновения, каждый поворот расследования оказывался в фокусе СМИ. Такое внимание к этой истории в значительной степени было связано с тем, что мать и отец девочки были чуть ли не главными подозреваемыми.

Мэдди пропала из отеля на португальском курорте Прая-да-Луш поздно вечером 3 мая 2007 года. Взрослые положили ребенка спать и ушли ужинать. По словам матери Кейт Макканн, когда в районе 22 часов она вернулась в номер, чтобы проверить ребенка, девочки уже не было. Рольставни на террасе были подняты, окно открыто, как и дверь, ведущая на парковку. Кейт бежит за мужем Джерри, и они сразу вызывают полицию. По горячим следам ничего не удается найти.

К общественной кампании по поискам Мэдди, идущей параллельно с официальным следствием, подключаются звезды кино и спорта. Они создают фонд в 4 миллиона долларов за информацию о местонахождении девочки. Королева американских ток-шоу Опра Уинфри посвящает ей эфир. Состоятельные люди нанимают группу частных сыщиков. Безрезультатно. Через год дело закрывают. А в 2011 году бывший руководитель португальской следственной группы Гонсало Амарал пишет книгу, в которой намекает на причастность родителей: убийство по неосторожности и инсценировка похищения. Это еще больше мотивирует Кэйт и Джерри на продолжение поисков — они добиваются возобновления расследования. И в феврале 2020 года полиция приходит к некой Кэрол Хикман — британке, владелице бара недалеко от отеля, где пропала Мэдди. Ее бывший партнер 43-летний немец Кристиан Б. — новый подозреваемый.

"Сейчас он находится в тюрьме в Германии из-за сексуального преступления и торговли наркотиками. С 1995 по 2007 год он почти постоянно жил в Португалии, нескольких лет жил в доме между Прая-да-Луш и Лагосом. Подозреваемый время от времени работал в сфере общественного питания в Португалии. Но и там он привлекал к себе внимание за совершение преступлений, таких как торговля наркотиками и кражи со взломом в гостиницах и на курортах", — отмечает офицер управления уголовной полиции ФРГ Кристиан Хоппе.

Подозреваемый сидит в тюрьме за изнасилование 72-летней американки, совершенном в том же Прая-да-Луш, где пропала Мэдди. Кристиан жил в доме на отшибе, но биллинг его телефона указывает, что в вечер исчезновения девочки он находился в районе отеля. Следствие просит всех, кто посещал португальский курорт в мае 2007 года, пересмотреть фотографии в поисках двух приметных автомобилей, которыми мог пользовался подозреваемый. Это темный Jaguar и кемпервэн Volkswagen.

"Это модель VW T3 Westfalia начала 1980-х годов. А цветовая гамма довольно своеобразная, машина довольно старая и, вероятно, может быть описана, как немного битая. Но у нее была белая верхняя часть кузова и что-то вроде желтой нижней части. Мы знаем, что эта машина была где-то поблизости конечно же в дни предшествующие этому преступлению и неделю после него", — добавляет старший инспектор лондонской полиции Марк Крэнвелл.

До сих пор непонятно, какие улики позволили связать уголовника, сидящего немецкой тюрьме, с делом Мэдди Макканн, кроме тянущегося за ним шлейфа преступлений и того факта, что он находился недалеко от места исчезновения девочки. Международная следственная группа не исключает, что версия окажется тупиковой. Но у родителей окрепла надежда добиться справедливости для дочери и для себя.

"Кейт и Герри приветствовали это последнее событие. Они реалистичны. Они просто хотят знать, что случилось с их дочерью. Так было всегда", — пояснил адвокат родителей пропавшей Мэдди.

Быть реалистами в этой ситуации означает готовность принять самое страшное. Но пока в этом деле не поставлена точка и существует вероятность того, что где-то, не помня своих родителей и настоящего имени, живет 16-летняя девушка, которую звали Мэдлин — Мэдди Макканн.