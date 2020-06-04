Технологию цветных революций опробовали на "оплоте демократии"

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Несмотря на комендантский час, в крупных городах США, в том числе в Нью-Йорке, ситуация кардинальным образом не меняется. Спонтанный протест после смерти афроамериканца в Миннеаполисе пока только расширяется. При этом каких-то внятных требований протестующие не выдвигают. Последние события в Соединенных Штатах в эфире телеканала "Россия 24" в беседе с Александром Кареевским прокомментировал политолог Борис Межуев.

По его мнению, в происходящем заметна определенная технология, в частности, соединение насильственной части протеста и мирной: "На Украине мы это очень хорошо видели в 2014 году".

С одной стороны — полиция, "Беркут", с другой — погромщики. Как только полиция идет в наступление, тут же на первый план выходит "мирный протест", погромщики немедленно растворяются в толпе.

И полицейские оказываются один на один с детьми, молодыми ребятами, которые вроде бы не применяют силу и вообще просто выступают с мирным протестом.

"Вот это соединение двух видов протеста, переходящих друг в друга, это, конечно, технология очень заметная", — отметил политолог. То же самое, по его мнению, происходит в США.

Трамп или губернатор штата не может не применить силу, он должен защитить население от грабежей, но как только он это пытается сделать, как только полицейские начинают применять силу, они тут же сталкиваются с фактором мирного протеста, на который вся пресса тут же обращает внимание, поднимает крик, обвиняет, в первую очередь, либо самого президента, либо тех конкретно должностных лиц, которые использовали силу…

Между тем в США уже звучат заявления, что бунтовщики действуют якобы по "русской методичке", хотя сценарий, скорее, похож на технологии "оранжевых революций" от Джина Шарпа, которого называют идейным вдохновителем переворотов по всему миру.

Как отмечает Борис Межуев, невозможно не заметить целую череду спланированных действий с целью добиться совершенно определенных политических итогов. И дело даже не в источниках финансирования "Антифа".

Если мы сейчас посмотрим на демократическую прессу, то мы видим две вещи: с одной стороны, фактически призыв к вооруженным силам — не подчиняться "преступным" приказам президента, с другой стороны – давление на Республиканскую партию, сенаторов. В первую очередь, для того, чтобы они отреклись от президента.

По мнению политолога, соответствующие организации готовились к такому выплеску "народного гнева" как минимум с 2016 года.

Что-то тут стихийное, что-то очень организованное, но, мне кажется, что организация превалирует над стихийностью.

А главная задача всего этого, чтобы Трамп отказался выдвигаться на второй срок. "Я думаю, что это еще будет два месяца продолжаться — до августа этого года, когда будет конвенция республиканцев (Прим.ред. партийный съезд республиканцев, намеченный на 24 августа)", — сказал Межуев. По его словам, "все остальное – абсолютная риторика, потому что на самом деле никаких внятных требований этот так называемы мирный протест не высказывает".

Один из моментов, на который обратил внимание политолог, — это создание всеобщего ощущения, что власть не управляет страной, которое может стать предпосылкой для дальнейшей эскалации.

По словам Межуева, люди, которые надеются стать выгодополучателями происходящего, полагают, что сняв Трампа с политической сцены, они быстро нормализуют ситуацию потом. Но вот это как раз под большим вопросом.

Американцы вообще-то чутки ко лжи, они не любят, когда их обманывают. А здесь обман просто сочится из всего происходящего.

По мнению политолога, все понимают, что "дело не в том, что кто-то нарушил закон, и вообще какая-то сила действует неправильно", а речь просто "о нежелании истеблишмента не только не видеть данного человека в Белом доме еще четыре года, а чтобы он не выдвинул свою кандидатуру на выборы".

"И это, я думаю, станет сильнейшим ударом по репутации американской демократии... Если Уотергейт был в свое время сильным неприятным фактором, то уж это будет просто воспринято как сильнейшее пятно на репутации", — заключил Межуев.

Еще одна гипотеза происходящего, которую выдвинул, политолог, — это нежелание американского истеблишмента, чтобы "Трамп рулил процессом" в ситуации "развязки отношений с Китаем".

Вся американская пресса — и либеральная, и консервативная, и демократическая, и республиканская – вся сходится на том, что осложнение с Китаем, это надолго и это всерьез.

"Это огромные деньги, это огромные финансовые интересы, это огромные потери, которые надо будет компенсировать, это серьезнейшая экономическая политика и международная политика, которую надо будет проводить с учетом интересов американской элиты и с учетом всех глобальных интересов. В общем, они, понимая неизбежность противостояния с Китаем, явно не хотят, чтобы Трамп этот процесс возглавил", — заключил Борис Межуев.

 

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