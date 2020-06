Американские полицейские разбили голову взывавшему к их разуму пенсионеру

Двоих полицейских из американского города Баффало отстранили от работы после того, как один из них толкнул протестующего и тот ударился головой об асфальт, а второй не дал оказать ему помощь, сообщает The Washington Post. Инцидент попал на видео.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET