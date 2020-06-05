5 июня 202023:10

Евгений Шмидт: в Германии заговорили о возможных санкциях против американского сжиженного газа

Евгений Шмидт: в Германии заговорили о возможных санкциях против американского сжиженного газа

В Германии решили ответить на санкции США против "Северного потока", теперь немецкие власти угрожают ввести санкции против американского газа. Насколько это реально, пояснил Евгений Шмидт, главой движения российских немцев за партию "Альтернатива для Германии". В немецком парламенте прозвучала идея – ввести санкции против американского газа. На это немецкие власти могут решиться?

"Ситуация очень интересная. До последнего времени Германия всегда действовала в фарватере американских интересов, но вот на фоне внутренних проблем США видимо, возникла такая историческая ситуация, когда Германия может представлять уже сама свои интересы, как это, кстати, давно уже требует "Альтернатива для Германии" оппозиционная партия. И в этом плане, конечно, открыто заявила, что могут быть введены ответные санкции против США. Надо будет дальше смотреть, потому что в правящей коалиции нет по этому вопросу единства, то есть там часть высказалась за то, чтобы поддержать санкции, другая часть за тор, чтобы отстаивать интересы Германии. Ситуация неоднозначная, будем смотреть", — отметил Евгений Шмидт в интервью телеканалу "Россия 24".

Кроме того, немецкий эксперт считает, что у правящей коалиции, вообще, в немецком истеблишменте есть понимание, что "Северный поток-2" нужно поддерживать. "Дело в том, что во-первых, "Северный поток" отличает интересам Германии полностью, потому что трубопроводный газ намного дешевле, чем альтернативный американский газ, который американцы пытаются всячески продавить на европейском рынке. Собственно, это и является причиной санкций, то есть, акт недобросовестной конкуренции, когда США пользуются вот таким политическим нажимом, пытаются избавиться от конкурента. В правящей коалиции до последнего времени, конечно же, пытались всячески дать зеленый свет вот этому трубопроводному проекту из России, потому что он действительно выгоден Германии, отвечает экономическим интересам Германии. Но вот под нажимом американских санкций, конечно же, никто не решался открыто им противостоять. И сейчас политики, в том числе из правящей коалиции, рассуждают уже в слух о том, чтобы в случае введения санкций со стороны США ввести ответные санкции именно на сжиженный американский газ.

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