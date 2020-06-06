Правозащитники требуют от властей США прекратить нападения полиции на журналистов

Комитет защиты журналистов начал расследование нападений полиции на представителей СМИ в ходе беспорядков в США. Правозащитники опубликовали письмо к американским властям с требованием прекратить насилие по отношению к журналистам. По их словам, количество инцидентов по всей стране носит беспрецедентный характер.

В настоящее время организация расследует 280 случаев нападения на представителей прессы, сообщает телеканал "Россия 24". Большинство журналистов пострадали от резиновых пуль и газов, примененных полицией. Среди них и корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев. Американские стражи порядка распыли ему в лицо перцовый спрей, хотя тот показал удостоверение сотрудника СМИ.