Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили

Клуб американской лиги MLC "Лос-Анджелес Гэлакси" расторг контракт с сербским игроком Александаром Катаи после того, как супруга футболиста разместила в социальных сетях посты в поддержку действий властей США против демонстрантов и мародеров. Их сочли расистскими.

Волна манифестаций в американских городах, в ряде мест переросшая в погромы и мародерство, видимо, очень взволновала супругу Катаи, которая в своем аккаунте в Instagram выложила несколько постов, осуждающих мародеров. Самые яркие – с призывом "убивать это дерьмо" (на сербском языке) и с фотографией чернокожей женщины, которая уносит из разграбленного магазина коробку кроссовок.

В ленту к жене спортсмена, к самому футболисту и на официальный аккаунт "Гэлакси" тут же пришли сторонники протестов, которые потребовали от руководителей клуба уволить Катаи, в семье которого существует столь нетолерантное мнение о ситуации в стране. Жена игрока через 12 часов была вынуждена закрыть свой аккаунт, сам серб извинялся, как мог, но клуб решил расторгнуть контракт с ним с формулировкой "по обоюдному согласию".

В заявлении "ЛАГ", которое цитирует Спортс.Ru, говорится: "Клуб осведомлен о серии расистских постов в соцсетях Теи Катаи, жены полузащитника Александара Катаи. "Лос-Анджелес" решительно осудил эти социальные посты. Клуб выступает против расизма любого рода, включая тот, который предполагает насилие или стремится унизить усилия тех, кто стремится к расовому равенству".

Как уже сообщали Вести.Ru, протесты во многих американских городах начались после того, как полицейские Миннеаполиса спровоцировали смерть 46-летнего темнокожего мужчины Джорджа Флойда, подозреваемого в том, что он расплатился в магазине поддельным чеком. Четверых копов уволили с работы, а главному подозреваемому в смерти афроамериканца грозит тюремный срок до 46 лет.