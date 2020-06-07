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Беспорядки в США 15 минут назад

7 июня 202011:03

Пушков объяснил Макфолу разницу между Россией и США

Global Look Press

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о "маленьких зеленых человечках", якобы отправленных Путиным аннексировать Крым. Экс-посол упомянул об этом в ретвите видео, запечатлевшего, как группа вооруженных мужчин в экипировке спецназа и без всяких опознавательных знаков преграждает протестующим в Вашингтоне дорогу к Белому дому.

Этих неизвестных людей Макфол и сравнил с "маленькими зелеными человечками" в Крыму, заявив: "Мы так не делаем".

"Верно, — написал в ответ в "Твиттере" Пушков. — Вы оккупируете целые страны, как в Ираке; разрушаете другие, вызывая хаос и рынки рабов, как в Ливии; приносите нестабильность в регионы, порождая террористов, таких как ИГ (запрещена в России); поддерживаете джихадистов в борьбе с законным правительством, как в Сирии. И вы все еще говорите о России? Абсурд".

В ходе завязавшейся дискуссии Пушков в ответ на слова Макфола о том, что тот "все время критикует свое правительство за неправильные действия" пояснил, что дело не в критике. По его словам, критика ничего не изменила в актах агрессии США в Ираке и Ливии.

"Проблема в том, что США за последние 20 лет совершили слишком много правонарушений в разных странах, чтобы учить Россию международному праву. Соблюдайте его сами — и только тогда сможете учить других", — написал российский сенатор.

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