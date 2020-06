Пушков объяснил Макфолу разницу между Россией и США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о "маленьких зеленых человечках", якобы отправленных Путиным аннексировать Крым. Экс-посол упомянул об этом в ретвите видео, запечатлевшего, как группа вооруженных мужчин в экипировке спецназа и без всяких опознавательных знаков преграждает протестующим в Вашингтоне дорогу к Белому дому.

Completely unmarked officers in riot gear holding protesters blocks away from the White House. No badges. No insignias. No name tags. Nothing. Refused to tell us who they’re with. #DCprotest #DCprotests pic.twitter.com/c4lFFCsX48

Этих неизвестных людей Макфол и сравнил с "маленькими зелеными человечками" в Крыму, заявив: "Мы так не делаем".

В ходе завязавшейся дискуссии Пушков в ответ на слова Макфола о том, что тот "все время критикует свое правительство за неправильные действия" пояснил, что дело не в критике. По его словам, критика ничего не изменила в актах агрессии США в Ираке и Ливии.

"Проблема в том, что США за последние 20 лет совершили слишком много правонарушений в разных странах, чтобы учить Россию международному праву. Соблюдайте его сами — и только тогда сможете учить других", — написал российский сенатор.

The issue is not criticism — criticism did not change a thing in US aggressions in Iraq and Libya. The problem is that the USA did too many wrongs to a number of countries in the last 20 years to teach Russia international law. Abide to it — and only then can you teach others. https://t.co/VNcjHYjruS