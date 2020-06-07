Пушков объяснил Макфолу разницу между Россией и США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о "маленьких зеленых человечках", якобы отправленных Путиным аннексировать Крым. Экс-посол упомянул об этом в ретвите видео, запечатлевшего, как группа вооруженных мужчин в экипировке спецназа и без всяких опознавательных знаков преграждает протестующим в Вашингтоне дорогу к Белому дому.

Completely unmarked officers in riot gear holding protesters blocks away from the White House. No badges. No insignias. No name tags. Nothing. Refused to tell us who they’re with. #DCprotest #DCprotests pic.twitter.com/c4lFFCsX48 — Ben Davis (@bdaviskc) June 4, 2020

Этих неизвестных людей Макфол и сравнил с "маленькими зелеными человечками" в Крыму, заявив: "Мы так не делаем".

"Верно, — написал в ответ в "Твиттере" Пушков. — Вы оккупируете целые страны, как в Ираке; разрушаете другие, вызывая хаос и рынки рабов, как в Ливии; приносите нестабильность в регионы, порождая террористов, таких как ИГ (запрещена в России); поддерживаете джихадистов в борьбе с законным правительством, как в Сирии. И вы все еще говорите о России? Абсурд".

В ходе завязавшейся дискуссии Пушков в ответ на слова Макфола о том, что тот "все время критикует свое правительство за неправильные действия" пояснил, что дело не в критике. По его словам, критика ничего не изменила в актах агрессии США в Ираке и Ливии.

"Проблема в том, что США за последние 20 лет совершили слишком много правонарушений в разных странах, чтобы учить Россию международному праву. Соблюдайте его сами — и только тогда сможете учить других", — написал российский сенатор.