Американцы не могут поделить награбленное

Как жгут и громят Америку?

Марш миллионов, назначенный на 6 июня, миллионов, конечно, не собрал. Но десятки тысяч участников шли нескончаемым потоком по американским городам. Теперь мало пронести плакат в поддержку чернокожего. Вот белый американец себя перекрасил и пошел митинговать.

"Флаг — вверх ногами, потому что страну лихорадит. Нам нужна помощь! Нужно, чтобы все поднялись и начали приводить в порядок эту страну", — говорят митингующие.

12 дней назад все начиналось с одного требования — арестовать полицейских, убивших задержанного. Но дальше — больше, у Белого дома уже говорят о революции.

"Нам нужна революция! Нам нужны перемены. Мы хотим быть равными гражданами. Дональда Трампа вообще не волнуют чернокожие. Его не волнуют бедняки. Он думает только о себе, белый расист", — возмущены люди.

Протест — всерьез и надолго. У Белого дома разбит полевой медпункт, если ранят силовики. Добрые люди поддерживают митингующих едой и водой. Продукты подвозят оптом. Им готовы оказывать бесплатную юридическую помощь, если вдруг арестуют. Телефоны юристов всем желающим пишут прямо на руках.

Из-за коронавируса 17 тысяч заключенных отпустили из тюрем, боясь эпидемии за решеткой. Мы замечаем в толпе митингующих человека с браслетом на ноге — такие полиция надевает преступникам под наблюдением.

Из рюкзака торчит доска. С ней и идут к силовикам. Раскачивать ситуацию провокаторам не дают сами митингующие, повторяя, что это мирный протест. Но с наступлением ночи мирные демонстранты расходятся по домам, улицы — во власти хулиганов.

Десятки человек подчистую опустошают ювелирный в Лос-Анджелесе. В Чикаго мародеры растащили обувной. Как в лучших вестернах, поезд грабят на ходу. Из состава крадут телевизоры. В Калифорнии средь бела дня, не стесняясь ни прохожих, ни телекамер, толпа грабит магазин. У налетчика в одной руке — украденное, в другой — плакат с митинга "Черные жизни важны", им и прикрывает лицо.

Не в силах поделить награбленное, за добычу дерутся. Вещи друг у друга вырывают на ходу, а потом забивают багажник.

В Филадельфии погромщики покультурнее — разбили витрины музыкального магазина и в прямом эфире стучали по клавишам. После погромов на кафе, магазинах появились надписи: "Бизнес принадлежит чернокожим". Такого оберега у белых бизнесменов нет. Супружеская пара защищала свой магазин. Их били без скидок на пол и возраст.

Либеральная американская пресса о таком старается не рассказывать. С удовольствием смакуют заявление бывшей советницы Обамы. Сьюзан Райс ходила с канала на канал и обвиняла Россию в американских погромах.

"Основываясь на своем опыте, могу сказать, что это очень похоже на сценарий из российской методички. Я бы не удивилась, узнав, что Россия подстрекает обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме", — заявила Райс.

С похожими рассуждениями в это же время вышла статья в The New York Times. Российский МИД назвал происходящее новым витком антироссийской кампании за океаном.

"Сейчас нас обвиняют в том, что мы якобы стоим за сценой, чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха. Мы настроены как раз на прагматичное сотрудничество с США", — подчеркнул Анатолий Антонов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в США.

Мы решили поинтересоваться у митингующих, не рука ли Москвы ведет их на вашингтонские улицы?

"Это наш выбор быть здесь. Это все пропаганда! Если Америка с чем-то не справляется, сразу говорят, что русские виноваты", — сказали митингующие.

Для подавления беспорядков в столицу Трамп ввел нацгвардию, военную полицию, пограничников и даже наркоконтроль. 200 городов охвачены протестами. Силовики с демонстрантами не церемонятся. Ни просьб разойтись, ни предупредительных выстрелов – газ, резиновые пули летят в толпу.

Слезоточивое облако накрыло центр Портленда. Газом — персонально каждому — протестующими полицейский объяснил, что нарушают комендантский час. В Лос-Анджелесе резиновая пуля попала в лицо бездомному инвалиду, который оказался зажат между погромщиками и полицией.

280 журналистов пострадали за время беспорядков в США. Так съемочная группа немецкой Deutsche Welle уходила из-под огня. Даже видя удостоверения прессы, американская полиция обходится с репортерами крайне жестко. Перед Белым домом бьют австралийского оператора. Там же обстреляли корреспондента агентства "Спутник".

"Мне попали в бок, в спину. Потом большим пластиковым щитом они повалили меня на землю. Власти США любят говорить другим странам, что они применяют против своих граждан газ или нарушают их права. И на днях я получила слезоточивым газом от своего правительства", — сказала продюсер радио "Спутник" Николь Рассел.



Так силовики расчищали дорогу Дональду Трампу. Он прошелся до церкви у Белого дома и с Библией попозировал перед камерами. Охраняли порядок в центре столицы 500 нацгвардейцев из Юты. Они защищали президента-республиканца, а потом еще и город чистили после вандалов. Но столичный мэр-демократ отказала солдатам в постое. Из гостиницы их просто выгнали на улицу.

Достается и солдатам, служившим почти 200 лет назад. В США уже снесли 60 памятников конфедератам — тем, которые в войне Севера и Юга выступали за сохранение рабства.

Некоторых белых американцев угрызения совести поставили на колени. Это в Хьюстоне просят прощения за годы расизма. В столице спешно переименовали участок улицы. Теперь площадь перед Белым домом называется "Черные жизни имеют значение". До переименования Белого дома пока не дошло.