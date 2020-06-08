Собянин обнародует график смягчения ограничительных мер по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник обнародует график поэтапного смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Москве до 1 июля.

В целом, по его словам, "санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей" будут оставаться не один месяц, однако основная часть ограничений будет снята. Так, необходимо возвращаться работу туристического и ресторанного бизнеса.

"Вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом пока, по его мнению, рано открывать спортклубы, разрешать празднование свадеб, фестивали и другие массовые мероприятия.

В мае в столице вновь заработали промышленные и строительные предприятия, автосалоны, химчистки, непродовольственные магазины, торговые центры и ярмарки выходного дня. Они возобновили работу при условиях соблюдения социального дистанцирования и постоянной дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки. При этом с конца марта не работают театры, музеи, салоны красоты и фитнес-центры. Также пока запрещены массовые мероприятия.

По словам Собянина, масочный режим в столице может продлиться до начала массовой вакцинации, то есть до февраля.