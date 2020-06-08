"Снова накажу тебя": Флойд Мэйвезер бросил Макгрегору вызов на бой-реванш

Непобедимый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший вызвал на повторный поединок ММА-бойца Конора Макгрегора, накануне завершившего спортивную карьеру. Флойд признался, что готов еще раз нокаутировать ирландца.



"Если я не ошибаюсь, то ты говорил Майку Тайсону о готовности победить меня во втором раунде. А теперь уходишь из спорта, — написал Мэйвезер в своем Instagram-аккаунте. — Мне казалось, что ты хочешь победить лучшего в истории. Если захочешь сделать это, то я буду готов. И снова накажу тебя".



Напомним, что накануне Макгрегор в третий раз объявил о том, что завершает свои выступления в профессиональном спорте. В 2017 году он проводил боксерский поединок против Мэйвезера и был нокаутирован в десятом раунде.