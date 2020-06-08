В США власти распускают полицию, а народ скупает оружие

Ситуация в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда выходит из-под контроля. Окружной прокурор Манхэттена заявил, что прощает всех бунтовщиков и мародеров и отпускает их без предъявления обвинений во имя справедливости. А городской совет Миннеаполиса, где все начиналось, вообще высказался за роспуск полиции как таковой.

"Очень трудно понять, что происходит в Америке. Народ взбудоражен. Полиция еще работает, но никто ее не поддерживает. Непонятно, как простой человек может защититься, если не будет полиции", — рассказал в эфире телеканала "Россия 1" экс-сенатор штата Нью-Йорк, адвокат Дэвид Сторобин.

По его словам, в США в прошлом месяце было продано рекордное количество оружия. Причем, 40% покупателей приобрели его в первый раз.

"Власть позволяет унижать полицейских, она это поддерживает. Полицейским некуда деваться. Я видел фотографии, где полицейские стоят на коленях и моют ноги протестующим", — отметил бывший сенатор.

Он пояснил, что полицию нанимает на работу мэр города.

"Полицейские считают правительство, которое управляет Миннеаполисом, своим хозяином. Мэр выступает за тех людей, которые протестуют. А в тех городах, где мэры не поддерживают бунт, там тихо и спокойно", — пояснил бывший сенатор.

Кроме того, как подчеркнул Дэвид Сторобин, в Нью-Йорке и Манхэттене прокуратура объявила, что не будет никого арестовывать во время протестов или погромов.

"Получается, если вы пойдете в церковь, мечеть или в синагогу молиться, то вас арестуют. А если разгромите магазин, то это нормально", — возмущается Дэвид Сторобин.

Протесты в США начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский наступил ему коленом на шею. Флойд несколько раз говорил, что не может дышать. Позже он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.