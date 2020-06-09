В крови Ефремова обнаружили следы марихуаны и кокаина

Кровь актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, проверили на содержание наркотиков. Источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в крови знаменитого актера обнаружены их следы. А именно — канабиола (содержится в марихуане) и кокаина. По словам источника, некоторое время после последнего употребления запрещенных веществ их следы остаются в организме.

"На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось", — добавил собеседник агентства.

Вечером 8 июня Ефремов, будучи за рулем своего джипа, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов управлял автомобилем в нетрезвом состоянии: в его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Если Ефремова признают виновным, ему грозит до 12 лет колонии.

Ранее 9 июня стало известно, что актера доставили в отделение полиции на допрос.