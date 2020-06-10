Основатель CrossFit Грег Глассман ушел в отставку из-за комментариев про Флойда

Основатель компании CrossFit Грег Глассман ушел в отставку из-за скандала. В начале июня в Twitter появился пост Института показателей и оценки состояния здоровья США. Там было сказано: "Расизм и дискриминация — также важные проблемы общественного здравоохранения".

В комментариях бизнесмен Грег Глассман с иронией написал: "Это Флойд-19" – видимо, по аналогии с COVID-19. Этот короткий ответ стал причиной обвинений Глассмана и его компании в расизме. Спортсмены, спортивные залы и фирмы спортивной одежды разорвали контракты с компанией CrossFit на общую сумму 4 миллиарда долларов.

В результате Глассман был вынужден покинуть свой пост, сообщает телеканал "Россия 24".