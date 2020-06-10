Песков: в России нет олигархов

В России нет олигархов, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков. Он напомнил, что олигархи — это предприниматели, которые хотят использовать свои деньги для влияния на политику.

Так Песков прокомментировал высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что на деньги российских олигархов финансируются белорусские оппозиционеры.