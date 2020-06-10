Подвесить на тросе: Лондон подхватил от США войну с памятниками

Свыше полусотни памятников на территории Великобритании могут признать расистскими и демонтировать до конца года. Сегодня война с "британцами на постаментах" вышла на правительственный уровень. В Лондоне, уже без помощи разъяренной толпы, а с разрешения мэрии, "подвесили на тросе" шотландского рабовладельца Роберта Миллигана. Его статую увезли на временное хранение на склад. Хуже тем, кто остался, например, королеве Виктории в городе Лидс. 10 июня ее памятник уже в розовой краске и в намалеванных ругательствах. А в США, где покусились даже на Колумба, нашли единственный неоскорбляющий афроамериканцев монумент. В Twitter, за сохранение такого образа сооснователя Ку-Клукс-Клана генерала Форреста в памяти американцев даже создали петицию.

"Унесенных ветром" уносит вихрем культурной революции, что охватил Америку. Онлайн-платформа HBO изъяла классику из своей видеотеки и отправила фильм на полку. Картина объявлена расистской, вернуться к зрителям она сможет только с кучей комментариев и разъяснений о неправильности происходящего на экране. Покромсать на монтажном столе можно многое.

Продавила решение не оголтелая толпа. Над идейной перековкой зрителей HBO работает профессионал Джон Ридли — обладатель "Оскара" за сценарий к фильму "12 лет рабства". На этой неделе Ридли написал колонку в Los-Angeles Times. Рубанул с плеча, руководствуясь расовым чутьем.

"Я понимаю, что призыв убрать фильм, особенно ставший классикой Голливуда, звучит как большая просьба. Но ничего страшного в этом нет в ситуации, когда ваши дети просят у вас разрешения присоединиться к уличным протестам против расовой нетерпимости и спрашивают у вас, что вы сделали, чтобы изменить мир в лучшую сторону", — написал Джон Ридли.

Такие как Ридли, конечно, водились в Голливуде и раньше. Но хунвейбинов от кинематографа было кому приструнить. Несколько лет назад, например, за "Унесенных ветров" вступилась Вупи Голдберг. Голоса чернокожих имеют в индустрии значение, и фильм тогда не тронули.

"Этот фильм взял десять Оскаров. Первый в истории Оскар за этот фильм получила черная актриса — Хэтти Макдэниел. Это произведение искусства", — напоминала фильмоненавистникам в сентябре 2017 года телеведущая и актриса Вупи Голдберг.

В каком-то смысле "Унесенные ветром" — это памятник борьбы за равные права. Ту же Хэтти Макдэниел дискриминировали по полной программе за цвет кожи во время съемок. Но кто из молодых в США откроет "Википедию", чтобы обо всем этом узнать, если кино теперь даже посмотреть негде? Войну с памятниками начали в США не сейчас. Джордж Флойд еще был жив, здоров и даже не вышел на свободу из тюрьмы в Хьюстоне. Но теперь все похоже на последний и решительный бой. В Бостоне снесли голову статуе Колумба.

Сейчас полиция выясняет, кто мог это сделать.

А в Ричмонде, штат Вирджиния, вандалы и не думали себя скрывать. Уничтожение памятника Колумбу превратилось в вакханалию. На опустевшем пьедестале неблагодарные потомки поместили табличку — "Колумб представляет геноцид". Логика примерно такая. Не открой он Америку, не было бы унижения ее коренных народов. Про то, что не коренных тогда бы в Америке не было вовсе, стараются не думать.

В конце концов, статую великого мореплавателя утопили в озере. На берегу оставили транспарант с надписью, что не будут по нему скучать.

Хороводы вокруг памятника генералу конфедератов Роберту Ли ричмондские либералы водят давно. Губернатор Вирджинии Ральф Нортем недавно заявил, что Ли вскоре отправится на свалку истории, но на Нортема нашелся суд. Он пока что на десять дней приостановил демонтаж монумента.

"Пришло время заменить расистские символы угнетения и неравенства на те, что показывают лучшее в нас", — объяснял свои действия мэр Ричмонда Левар Стоуни.

Но сбросить ненавистные символы с корабля современности — полдела. Забраться в трюмы и подправить историю — вот мечта.

"Мы должны от этого избавиться. Я устала пытаться понять эту часть истории, меня от нее тошнит. Мы должны помнить, но не надо ее восхвалять", — считают американцы.

Примерно также рассуждали год назад в Сан-Франциско. Пробный шар закатили в тамошней школе Джорджа Вашингтона. Скандал возник вокруг тринадцати фресок, на которых в аллегорическом ключе изображена жизнь первого президента США.

В рейтинге учебных заведений США школа Джорджа Вашингтона на 752 месте, результаты по математике тянут учеников назад. Два плюс два равно пять и для некоторых родителей. В низкой успеваемости, по их мнению, виноват русский художник Виктор Арнаутов, в 30-х украсивший школьный холл своим фресками. Сейчас взглянуть на них нельзя — ремонт, а скоро они вообще могут исчезнуть.

Арнаутов — коммунист, ученик великого муралиста Диего Риверы, не лакировал историю. Наоборот, для 1930-х годов его работа была прорывом. Русский художник честно изобразил и рабов, которые были у Вашингтона в его плантации Маунт-Вернон. И мертвого индейца, мимо которого на Запад Америки шагают колонисты. Из-за индейца все и началось. Волну подняла некая Эми Андерсон — активистка движения за права коренных. Мол, ее сыну фрески искалечили психику.

"Закрасьте это! Не пытайтесь прикрыть!" – требовала чадолюбивая мать.

Тяжба длится с прошлой осени. По судам ходит и Лопе Яп — голливудский продюсер спецэффектов, снимавший "Титаник" и "Охоту за "Красным октябрем".

"Они могут отправиться в Рим и разрушить статуи, и вообще что угодно, потому что это идет вразрез с их сознанием", — возмущается вице-президент Ассоциации выпускников школы Джорджа Вашингтона Лопе Яп.

Но именно так уже и происходит. Вандалы, а главное те, кто их направляет и промывает им мозги, по сути, не делят памятники на свои и чужие. И демонтаж той или иной статуи — это не спонтанное решение разгневанной толпы. Воюют с цивилизацией как таковой. Врагом назначена сама история США, каковой ее знают.

В Бостоне во время протестов разгромили мемориал в память о бойцах 54-го Массачусетского пехотного добровольческого полка. А ведь это было первое в истории США регулярное воинское формирование, которое полностью, за исключением офицеров, состояло из чернокожих.

"У каждого культа — одинаковая цель: полное подчинение сторонников. Лидеры культа решают, во что верить людям", — поясняет политический обозреватель телеканала FoxNews Такер Карлсон.

Изменениям должна быть подвергнута вся система исторических координат. И если до нынешних протестов идеологи такого подхода писали об этом в социальных сетях или в разделах мнение, то теперь об этом говорят перед полными залами. И дело тут, конечно, не в полицейском Дереке Шовене. Шовен, якобы, был последней каплей.

"История Джорджа Флойда — это история каждого черного человека. Причина, по которой мы не могли стать теми, кем мечтаем быть, в том, что вы держали свое колено на наших шеях!" – заявил в том числе и о своих неудачах в жизни правозащитник и общественный деятель Эл Шарптон.

Почему мемориал Стоун-Маунтин и другие монументы конфедератов должны быть уничтожены? Так дословно называется колонка, которая прямо сейчас висит на главной странице сайта CNN. Целый профессор права университета из Атланты, между прочим белый, чтобы наверняка, рассуждает о том, что каждый из памятников южанам — суть оружие подавления афроамериканцев. Джорджу Шеферду и таким как он в ироничном ключе ответил пользователь Twitter по имени Мэтт Уоллш. Он представил свою подборку причин, по которой снести можно вообще любую статую. Майклу Джексону в Лас-Вегасе за то, что проявлял интерес к маленьким мальчикам. Правителю ацтеков Монтесуме в Сан-Диего за то, что порабощал соседние племена. Разобраться можно даже с Роки Бальбо в Филадельфии. Он ведь сидел в тюрьме. "Кто ж его посадит он же памятник?!" — в нынешней Америке это не работает.