В США объектами вандализма стали статуи Христофора Колумба

Уже по меньшей мере 12 американских городов запретили полицейским использовать удушающие приёмы при задержании. Это стало ответом местных властей на массовые протесты после гибели Джорджа Флойда. Демонстрации в США продолжаются уже третью неделю. Объектами вандализма стали даже статуи Христофора Колумба, которого обвиняют в притеснении коренного населения Америки.

Протестующие в Сент-Поле снесли статую Христофора Колумба, выступив таким образом против расизма в США. Местные чиновники знали о запланированном митинге, но до последнего надеялись, что всё обойдется.

Подобная ситуация и в Бостоне. Там памятник первооткрывателю американского континента не снесли, но обезглавили. Мэр города заявил, что лучшим решением пока будет временно демонтировать монумент.

"Эта статуя неоднократно подвергалась актам вандализма в Бостоне, и, учитывая дискуссию, которая разворачивается сейчас в нашем городе и во всей стране, мы намерены уделить некоторое время оценке ее исторической значимости. Какой-то период памятник будет находиться в хранилище", — заявил бостонский градоначальник Марти Уолш.

Снос памятников ожидается и в Вашингтоне. Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси призывает демонтировать 11 статуй конфедератов из Капитолия. А руководство Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей намерено запретить демонстрировать флаг конфедератов на своих мероприятиях. Однако конгрессмены пока заняты другими делами. Например, слушаниями, на которых выступает брат погибшего Джорджа Флойда. Он настаивает на том, что необходимо провести полицейскую реформу.



"Научите полицейских, что значит относиться к людям с сочувствием и уважением. Научите их тому, что такое необходимое применение силы. Научите их тому, что прибегать к силе, которая может привести к смерти человека, нужно лишь в редких, крайних случаях — только тогда, когда есть угроза для жизни".

Массовые протесты сделали своё дело. К работе полиции в США сейчас особенно пристальное внимание. Так, в Лос-Анджелесе семерых стражей порядка перевели на офисную работу за жестокое обращение с демонстрантами. В Тампе разбираются с офицерами, которые применили уже запрещенный во многих городах удушающий прием при задержании одного из протестующих.

Американская корпорация "Амазон" заявила, что на год запретит полицейским управлениям США использовать своё обеспечение для распознавания лиц.

Тем временем суд отпустил под залог в 750 тысяч долларов одного из офицеров, которые задерживали Джорджа Флойда. Томаса Лейна обвиняют в преступной халатности, пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству. А главный обвиняемый Дерек Шовен, как сообщается, накануне собирался признать себя виновным в смерти Флойда. Но всё же пока этого не сделал.