Протестующие в США перешли к новой тактике

В США организаторы акций против расизма и полицейского насилия перешли к новой, более мирной тактике — проводят так называемые "молчаливые марши". Власти ряда штатов идут на уступки протестующих: сокращают расходы на полицию и сносят памятники конфедератам.

Демонстрации против расизма и полицейского произвола в США продолжаются. К концу третьей недели вместо митингов и погромов в моду входят марши. В Майями активисты перекрыли движение крупной автомагистрали. Полицейским пришлось установить кордон, чтобы остановить колонну протестующих. В результате толпе пришлось вернуться.

В Сиэтле шумные демонстрации сменила молчаливая акция протеста. Представители движения "Черные жизни имеют значение" прошли по улицам без криков и скандирования лозунгов с плакатом "Марш тишины – громче, чем когда-либо". Только в отличие от Майями здесь стражи порядка не рискуют препятствовать акции. Суд запретил полиции Сиэтла использовать слезоточивый газ или другие химические раздражители против участников мирных протестов.

Ослабить правоохранительную систему в угоду общественным требованиям решили и в Бостоне. Мэр города Марти Уолш рассказал об ударе по карманам полицейских: "Мы знаем о неравноправии в нашей стране не понаслышке, и каждый день стараемся уничтожать его в Бостоне. Мы поддержим почин за счет начального перевода трех миллионов долларов, предназначенных для оплаты сверхурочной службы полицейских Бостона, на решение проблем со здоровьем населения, порожденных расизмом".

В дальнейшем мэр планирует сократить бюджет органов правопорядка еще на 12 млн долларов. Уолш заявил, что эти средства лучше потратить на здоровье и благосостояние жителей города. Таким образом, в мэрии решили выполнить требования протестующих. Прежде, чем те добьются этого силой.

Такой же стратегии, похоже, придерживаются в администрации города Норфолк, штат Вирджиния. На волне вандализма, прокатившейся по стране в последние дни, там решили добровольно демонтировать памятник, который символизировал собирательный образ солдата армии конфедератов. Решение объяснили заботой о протестующих: если бы они попытались снести статую самостоятельно без спецтехники, то могли бы получить травмы.

"Снести статуи легко, но тяжелая работа по преодолению поколений ненависти, неравенства и несправедливости остается впереди. Решение проблемы огромных социальных и экономических последствий наследия расизма потребует от всех нас совместной работы", – заявил мэр Норфолка Кенни Александр.

Куда отвезут монумент теперь и вернется ли он когда-нибудь на постамент, пока неизвестно.