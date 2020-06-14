При сносе памятника первому и единственныму президенту Конфедеративных штатов Америки Джефферсону Дэвису в капитолии штата Кентукки рабочие наши бутылку бурбона Glenmore Kentucky. Алкоголь и газета State Journal от 20 октября 1936 года были спрятаны внутри монумента в день, когда его установили.

Во всех штатах идет кампания по демонтажу памятников южанам времен Гражданской войны между Севером и рабовладельческим Югом (1861-1865 гг.). Ранее статую Дэвиса снесли в Ричмонде в Виргинии, который был столицей Юга.

В то же время согласно опросу, проведенному исследовательской компанией Morning Consult, большинство американцев против сноса памятников конфедератам — 44 процента. 32 процента поддерживают "войну со статуями", а 23 процента еще не определились. Из тез, кто высказался за сохранение памятников, большинство поддерживают Республиканскую партию (71 процент), против - демократы (53 процента).

Но волне протестов, охвативших США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси потребовала вынести статуи конфедератов из Капитолия, а военные базы, названные в честь генералов Юга — переименовать.

"Народ США знает, что с этими именами следует распрощаться", — заявила Нэнси Пелоси.

В ответ на эту инициативу президент США Дональд Трамп заявил, что даже не рассматривает такой возможности, пишет РИА Новости.

"Форт-Брагг, Форт-Худ и Форт-Беннинг стали частью великого американского наследия, истории побед и свободы", — написал Трамп в Twitter.

Трамп потребовал уважать военных, тренировавшихся на этих базах, и принесших Штатам победу в двух мировых войнах.