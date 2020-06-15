Впечатляющий дорожный кульбит с пострадавшими сняли на видео в Тюмени

Водитель легкового автомобиля Kia не справился с управлением и устроил впечатляющее ДТП. Момент аварии, произошедшей в воскресенье, 14 июня, на улице Закалужской в Тюмени, попал в объектив регистратора очевидца.

На записи видно, как легковушка резко перестроилась влево и протаранила разделительное ограждение. После этого автомобиль буквально взмыл в воздух, снес опору освещения и перевернулся на крышу.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента пострадали два человека – мужчина 1992 года рождения, находившийся за рулем Kia, и его пассажир. Оба травмированных были госпитализированы.