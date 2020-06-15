Женщину, жестоко избившую в лифте девочку, разыскивают красноярские полицейские

В Красноярске женщина жестоко избила ребенка в лифте. Удары наносились по лицу.

Камера наблюдения сняла экзекуцию на видео, которое вскоре было опубликовано в социальной сети. Полицейские обратили внимание на появившиеся кадры и проводят проверку инцидента.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов установлено, что женщина не проживает в доме на улице Вильского, где было зафиксировано избиение.

Известно, женщина и ребенок после того, как вышли из лифта и покинули подъезд, уехали с места происшествия на такси.