Задержан предполагаемый зачинщик конфликта со стрельбой в Назрани

Сотрудники правоохранительных органов задержали Савангерея Медова, который, по версии стражей порядка, является инициатором конфликта, закончившегося стрельбой, об этом сообщает "Интерфакс", со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, пожилой мужчина спровоцировал ссору со своим двоюродным братом – родственники не сумели поделить земельный участок, и в ход пошло огнестрельное оружие. Есть сведения о том, что огонь велся из автомата Калашникова.

Напомним, что во вторник, 16 июня, на улице Коммунальной в Назрани произошла драка, в ходе которой было применено оружие. В настоящее время официально подтверждается смерть трех человек, в том числе – действующего сотрудника полиции. Еще четыре человека находятся в больнице.

Отдельные ингушские СМИ утверждают, что жертв больше – четверо убитых и семь раненых.